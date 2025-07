Le cotolette di pollo sono un classico intramontabile della cucina italiana, ma non sempre devono seguire la versione tradizionale alla milanese. In questa preparazione alternativa, l’incontro tra la passata di pomodoro, la mozzarella filante e una panatura profumata al rosmarino e paprika trasforma il piatto in qualcosa di nuovo, ricco e irresistibile. Il risultato è una pietanza saporita, ideale per cene informali, pranzi in famiglia o per chi vuole stupire con poco sforzo.

Rispetto alla cotoletta classica fritta, questa variante viene cotta al forno, risultando più leggera ma comunque croccante. L’aggiunta della mozzarella la rende morbida al centro, mentre il pomodoro forma una base cremosa che le impedisce di asciugarsi in cottura. Bastano 15 minuti in forno e qualche accorgimento nella preparazione per ottenere una pietanza completa e golosa, pronta per essere servita con un contorno di insalata fresca o patate al forno.

Un tocco segreto per cotolette che non dimentichi

Il passaggio chiave di questa ricetta non sta solo nella farcitura, ma nella panatura aromatica. Prima della cottura, le fette di pollo vengono immerse nel latte per ammorbidirle, poi passate in un mix di pangrattato, paprika, rosmarino tritato, origano e sale. Questo passaggio aggiunge profumo e sapore fin dal primo morso.

Una volta disposte su una teglia rivestita con carta da forno e uno strato leggero di passata di pomodoro, le cotolette vengono ricoperte con un’altra cucchiaiata di salsa, una manciata di parmigiano grattugiato e pezzi di mozzarella, ben sgocciolata per evitare l’eccesso di liquidi in cottura. Un filo d’olio extravergine sopra completa il piatto prima di infornarlo a 180 gradi per 15 minuti.

Il pomodoro si asciuga leggermente formando una crosticina sul fondo, la mozzarella si scioglie e lega tutti gli ingredienti. Il pollo, protetto dalla panatura e dagli strati umidi, resta tenero e succoso. È un piatto che non ha bisogno di frittura né di lunghe preparazioni, eppure regala una grande soddisfazione.

Da piatto casalingo a protagonista della tavola: perché funziona

Questa rivisitazione della cotoletta funziona perché combina due elementi chiave della cucina italiana: l’immediatezza delle preparazioni da forno e il gusto familiare degli ingredienti mediterranei. È una proposta che può essere preparata anche con anticipo, perfetta per chi ha poco tempo. Le dosi sono facili da regolare in base al numero di ospiti e il piatto si presta a numerose varianti.

Si possono sostituire le mozzarelle con provola affumicata o scamorza, usare del pomodoro fresco a fette al posto della passata, o arricchire la panatura con un pizzico di aglio in polvere o peperoncino per una nota più decisa. Anche i bambini la apprezzeranno, grazie alla croccantezza esterna e alla scioglievolezza interna.

È un secondo che unisce gusto, rapidità e facilità di esecuzione. E a tavola, sparisce sempre per primo.