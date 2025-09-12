Chi non sogna una colazione fatta in casa, morbida e profumata, capace di trasformare anche il lunedì mattina in un momento speciale? La treccia brioche è un dolce semplice e sorprendente che si prepara in sole due ore, senza lunghe attese e con un risultato che resta soffice per giorni. Puoi cuocerla la sera e gustarla al mattino ancora fragrante, oppure sfornarla all’alba per portarla in tavola calda e avvolgente. Il bello è che non richiede passaggi complessi: con un impasto rapido, pochi ingredienti e un po’ di manualità, la colazione assume tutto un altro sapore.

Ingredienti e impasto della treccia brioche

Per realizzare la treccia occorrono 500 g di farina manitoba, 250 ml di latte tiepido, 80 g di zucchero, 50 g di burro fuso, 10 g di lievito di birra fresco, 1 uovo grande e una bustina di vanillina. Per completare il dolce, serviranno marmellata a piacere, zucchero semolato e qualche goccia d’acqua.

Si parte scaldando leggermente il latte e fondendo il burro, lasciandolo raffreddare un po’. In una ciotola si uniscono latte, lievito sbriciolato, zucchero, burro e uovo, mescolando con una frusta fino a ottenere un composto omogeneo. A parte si mescola la farina con la vanillina, quindi si uniscono poco alla volta gli ingredienti secchi a quelli liquidi. Si lavora l’impasto prima con una forchetta e poi con le mani, fino a formare un panetto liscio e compatto. Il panetto deve lievitare due ore coperto con pellicola, meglio se in forno spento con la luce accesa. Una volta pronto, si divide in tre parti uguali, formando con le mani dei filoncini che andranno intrecciati. La treccia così formata si trasferisce su una teglia foderata di carta forno e si lascia riposare ancora per circa 40 minuti.

Cottura e glassatura della brioche

Prima di infornare, si spennella la superficie della treccia con un po’ di latte per renderla dorata. La cottura avviene in forno statico a 180° per circa 35-40 minuti. Nel frattempo, in un pentolino si scalda la marmellata con qualche goccia d’acqua fino a renderla fluida.

Quando la treccia è cotta, si spennella subito con la marmellata calda e si spolvera con zucchero semolato, creando una crosticina dolce e profumata. Basta lasciarla intiepidire pochi minuti e la brioche è pronta da gustare. Morbida, fragrante e versatile, questa treccia brioche può essere servita semplice o accompagnata con confetture e creme a piacere. Un dolce genuino, perfetto per la colazione di tutti i giorni o per un fine settimana che profuma di casa. Vuoi un’alternativa? Con lo stesso impasto puoi realizzare anche delle piccole brioche ripiene, ancora più golose.