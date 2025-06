C’è un nuovo, sorprendente modo per affrontare le giornate più afose, che unisce freschezza, leggerezza e colore in un solo gesto in un solo dolce. Non serve uscire a caccia del gelato perfetto né acquistare preparazioni pronte piene di zuccheri, la risposta è nella frutta che già avete in casa.

Basta un po’ di pazienza e il risultato saprà conquistare grandi e piccoli al primo assaggio, senza mettere a rischio dieta e salute. Con pochi passaggi, si può trasformare la frutta fresca in una merenda cremosa, naturale e totalmente priva di conservanti o di pericolosi additivi chimici

Una soluzione così semplice e veloce che vi farà chiedere perché non ci avete pensato prima e che diventerà presto il vostro dolce estivo preferito. Inoltre, potrete scegliere voi gli abbinamenti, sperimentare gusti sempre nuovi e creare ogni volta una variante diversa, per continuare a stupire tutti, merenda dopo merenda.

Ingredienti

Melone: 1,2 kg

Ananas: 2 kg

Mango: 600 g

Fragole: 500 g

More: 500 g

Preparazione

Per cominciare, puliamo il melone, tagliando prima le estremità e dividendolo poi a metà, infine rimuoviamo i semi con un cucchiaio ed eliminiamo la buccia. Non tagliate troppi vicino alla parte esterna, cercate di prendere solo la parte più colorata della polpa, è quella con il sapore più dolce.

Adesso tagliamo la polpa a cubetti di circa 2 cm, disponiamoli su un vassoio, senza sovrapporli, copriamo con pellicola e congeliamo per almeno 12 ore. Questo passaggio andrà ripetuto con ogni frutta che sceglierete, è fondamentale per la buona riuscita di questo dolce, ricordatevi di prepararlo col giusto anticipo.

Passiamo ora all’ananas, togliamo il ciuffo e la base, poi dobbiamo dividerlo in 4 spicchi, in questo modo rimuovere la parte centrale sarà più semplice. Adesso, una volta rimosse la parte centrale più dura e la buccia, tagliamo a pezzetti e congelate su un vassoio come fatto per il melone.

Proseguiamo col mango, sbucciamolo, stavolta con un pela-verdure e tagliamolo lungo il nocciolo, se non avete dimestichezza col frutto, non preoccupatevi, l’importante è pulirlo bene. Come prima, ricaviamo dei cubetti di circa 2 cm, sistemiamoli su un vassoio e uniteli al resto della frutta in freezer per 12 ore.

Laviamo ora le fragole, asciughiamole e togliamo il picciolo, fate anche attenzione alla parte sottostante, se è bianca, tagliatela via insieme alle foglioline. Per le more, invece, basterà lavarle e asciugarle, mettete i due frutti su una teglia come per il resto della frutta e via nel congelatore.

Quando tutta la frutta sarà ben congelata, potremo passare alla fase successiva, dovrete usare un mixer bello potente e possibilmente con lame in acciaio. Lavoriamo separatamente ogni frutto, ma potete anche miscelarli se volete, dovrete comunque ottenere una crema morbida e consistente, che andrà servita il prima possibile.