La focaccia è un classico della tradizione culinaria italiana, un vero simbolo di convivialità e comfort food. Grazie alla ricetta di Fulvio Marino, noto panificatore di terza generazione, è possibile realizzare una focaccia rustica che riempie la casa di profumi avvolgenti e ricordi di famiglia. Questa preparazione è particolarmente apprezzata non solo per la sua morbidezza, ma anche per la sua versatilità: può essere servita come antipasto, contorno o anche come piatto principale insieme a salumi e formaggi. Sebbene l’idea di acquistare una focaccia dal fornaio possa sembrare più semplice, realizzarla a casa offre un soddisfacente senso di realizzazione e la possibilità di personalizzarla secondo i propri gusti.

La focaccia di Fulvio Marino: un’esperienza di gusto unica

Preparare la focaccia rustica di Fulvio Marino è un’esperienza gratificante che unisce tradizione e innovazione. Seguendo questi semplici passaggi, potrete portare in tavola un prodotto genuino e gustoso, capace di farvi sentire a casa ogni volta che ne assaporerete un pezzo. Rustica, dalla consistenza fragrante e morbida al tempo stesso è perfetta come snack o come antipasto, ma anche come accompagnamento in alternativa al pane. La scelta di un olio extravergine d’oliva di qualità è cruciale, poiché influenzerà notevolmente il sapore finale della focaccia. Un buon olio non solo arricchisce il gusto, ma contribuisce anche alla morbidezza dell’impasto.

Ingredienti

500 g di farina tipo 0

300 ml di acqua

15 g di lievito di birra fresco

50 ml di olio extravergine d’oliva di alta qualità

10 g di sale

Procedimento