Tra le ricette estive che sorprendono per sapore e semplicità, il pesto ai fiori di zucca si distingue per delicatezza e originalità. Usato spesso nella farcitura di antipasti casalinghi, il fiore di zucca trova in questa preparazione una nuova veste: diventa protagonista di un condimento morbido, leggero e dal gusto floreale, perfetto per piatti freddi o caldi. Il risultato è una salsa cremosa, dalla consistenza vellutata, che si abbina bene sia con la pasta, sia con crostini o verdure.

Chi è abituato al pesto alla genovese troverà in questa variante una piacevole alternativa, più tenue nei profumi e più versatile in cucina. Si presta infatti anche come base per secondi piatti o come condimento a freddo per l’aperitivo. Prepararlo richiede pochi passaggi e il risultato si conserva facilmente in frigo per un paio di giorni.

La preparazione passo dopo passo: mortaio o frullatore, la tecnica fa la differenza

Per ottenere un buon pesto ai fiori di zucca, il primo passaggio è la pulizia accurata dei fiori. Vanno aperti uno a uno e privati del pistillo centrale. I petali non devono essere bagnati: basta un panno umido o un pennello per rimuovere residui. In un mortaio si schiaccia uno spicchio d’aglio insieme a 50 g di mandorle, aggiungendo un pizzico di sale per facilitare la macinazione. Quando la granella diventa fine, si uniscono i 180 g di fiori di zucca già trattati, pestando il tutto fino a ottenere una massa omogenea.

Solo a questo punto si aggiunge il formaggio: 50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato, che si mescola lentamente, evitando di scaldare troppo il composto. La parte finale è riservata all’olio: 80 g di extravergine d’oliva, versato a filo mentre si continua a lavorare. Il pesto assume così una consistenza cremosa, pronta all’uso. A piacere, si può completare con qualche goccia di succo di limone e una spolverata di pepe nero.

In alternativa al mortaio, si può usare un frullatore a immersione, mantenendo gli stessi ingredienti e facendo attenzione a non surriscaldare la salsa durante la lavorazione. Il sapore cambia leggermente, ma la praticità può essere utile nei contesti quotidiani.

Abbinamenti, varianti e consigli per conservarlo al meglio

Una delle caratteristiche più apprezzate del pesto ai fiori di zucca è la versatilità. Perfetto con la pasta corta, può accompagnare anche risotti freddi o essere spalmato su crostoni di pane, magari insieme a qualche filetto di acciuga o una fettina di mozzarella fresca. Chi vuole osare, può usarlo per condire insalate di cereali o mescolarlo con un cucchiaio di ricotta per ottenere una crema più corposa.

Dal punto di vista nutrizionale, la ricetta apporta circa 307 kcal a porzione, con una prevalenza di grassi buoni e una quantità contenuta di carboidrati e proteine. È un’opzione adatta anche a regimi vegetariani, e può essere adattata a chi evita il lattosio sostituendo il Parmigiano con formaggi stagionati senza lattosio o versioni vegane.

Per la conservazione, si consiglia di trasferire il pesto in un barattolo di vetro, coprirlo con un filo d’olio e conservarlo in frigo per massimo due giorni. Non va congelato, perché i fiori perderebbero struttura e sapore.

Tra le varianti più interessanti, si può citare quella con noci al posto delle mandorle, oppure l’uso del Pecorino per chi cerca un gusto più deciso. Il pesto può anche essere combinato con gamberi o mazzancolle, come in alcune ricette estive che uniscono il profumo del mare a quello dei fiori.