Stamattina, con le prime brinate sui vetri e un vento che pizzica le guance, ho sentito proprio il bisogno di qualcosa di caldo e confortante per pranzo. Pensavo di dover ordinare qualcosa di pronto, ma poi, aprendo il frigo, ho trovato un piccolo tesoro di verdure e cereali che mi ha fatto venire un’idea: una zuppa che scaldasse il cuore, con pochi ingredienti e tanto gusto.

Zuppa invernale con verdure, cereali e pesto di pinoli

Questa zuppa è speciale perché unisce leggerezza e sostanza, è ricca di verdure fresche e cereali nutrienti, ma resta delicata e profumata. È perfetta per un pranzo veloce o una cena invernale, quando il corpo chiede calore e il palato desidera sapori autentici. Ogni cucchiaio è una coccola, un piccolo gesto di cura per sé stessi senza spendere una fortuna.

Ingredienti

100 g fave sgranate

80 g taccole

75 g barba di frate mondata

75 g orzo perlato

75 g farro

70 g piselli sgranati

25 g pinoli

30 foglie di basilico

4 asparagi

1 piccolo gambo di sedano

1 piccola carota

1 piccola cipolla

Grana grattugiato q.b.

1 spicchio d’aglio

Brodo vegetale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Riducete sedano, carota e cipolla a dadini. Versate le verdure in una casseruola con 2 cucchiai d’olio e lasciatele appassire 2-3 minuti. Unite orzo e farro, tostate 1 minuto, quindi bagnate con 1 litro di brodo caldo. Salate, pepate e cuocete a fiamma dolce per 30 minuti. Scottate le fave in acqua bollente 1 minuto e sbucciatele. Nella stessa acqua cuocete a rocchetti gli asparagi e le taccole, dopo 4 minuti aggiungete barba di frate e piselli. Dopo altri 4 minuti scolate le verdure e uniteli alla zuppa insieme alle fave. Cuocete tutto per altri 5 minuti. Nel bicchiere del frullatore mettete basilico, pinoli, mezzo spicchio d’aglio, grana e 80 g di olio. Frullate fino a ottenere un pesto liscio e profumato. Distribuite la zuppa calda nei piatti e completate ogni porzione con un cucchiaio generoso di pesto.

Questa zuppa è incredibilmente versatile. Potete sostituire i cereali con riso integrale o quinoa, oppure aggiungere qualche patata a cubetti per renderla ancora più cremosa. Per un tocco speziato, una grattugiata di noce moscata o un pizzico di peperoncino non guastano. E se amate le zuppe più ricche, qualche crostino di pane integrale tostato completerà il piatto alla perfezione.

In poche mosse, con ingredienti semplici e pochi euro, avrete un piatto nutriente, caldo e confortante: il compagno ideale per affrontare le giornate fredde con gusto e leggerezza.