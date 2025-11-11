Non c’è niente di più buono che concedersi un pezzo di cioccolato, un biscotto o una fetta di torta per ritrovare il buon umore dopo una giornata intensa, stressante e ricca di impegni. Durante le fredde giornate autunnali e invernali, sono tantissime le persone che amano trascorrere la serata sul divano, al caldo, davanti al proprio programma preferito mentre si mangiano dolci o stuzzichini vari.

Tra i biscotti più amati, da adulti e bambini, ci sono sicuramente i biscotti al cioccolato, perfetti sia per la colazione, da gustare insieme ad una tazza di latte o di tè che durante la merenda mentre si sorseggia una deliziosa cioccolata calda.

Esistono diverse ricette di biscotti al cioccolato ma per i più golosi, quella dei chocolate crinkles cookies è assolutamente perfetta.

La ricetta dei chocolate crinkles cookies: biscotti al cioccolato che fanno perdere la testa

La ricetta dei chocolate crinkles cookies è semplice e veloce da realizzare ed è perfette anche per i principianti della pasticceria. Si tratta, infatti, di pochi passaggi che, però, permettono di ottenere dei biscotti assolutamente deliziosi. Gli ingredienti per circa 30 biscotti sono:

200 g di farina 00

40 g di cacao amaro

50 g di cioccolato fondente

80 g di burro morbido

1 uovo medio

12 g di lievito per dolci

100 g di zucchero

1 pizzico di sale

zucchero a velo q.b.

Per preparare i chocolate crinkles cookies, sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria. Mentre il cioccolato si raffredda, lavorate la farina con il burro. Aggiungete poi l’uovo, il cioccolato fuso freddo e lavorate bene facendo incorporare tutti gli ingredienti. Incorporate, poi, lo zucchero, il cacao, il lievito e il sale e lavorate l’impasto fino a formare un panetto liscio ed omogeneo.

Avvolgete, quindi, l’impasto nella pellicola per alimenti e fate riposare per almeno due ore in frigorifero. Trascorso il tempo di riposo, tirate fuori la pasta frolla che, a questo punto, sarà fredda e dura e cominciate a formare delle palline fino a terminare tutto l’impasto.

Passate, poi, ogni pallina nello zucchero a velo e disponete tutti i biscotti su una teglia ricoperta da carta forno come spiega la pagina Instagram “Impasto a quattro mani”. Preriscaldare il forno a 170º statico e, in attesa che il forno sia ben caldo, posizionate la teglia in frigorifero. Infornate, poi, e fate cuocere per dodici minuti. Il contrasto tra i biscotti che saranno molto freddi e la temperatura calda del forno, creerà le spaccature che sono fondamentali per ottenere dei biscotti fragranti.

Terminata la cottura, sfornate i biscotti ma fateli raffreddare totalmente prima di toglierli dalla teglia e posizionarli in un vassoio.