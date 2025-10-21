Tra i piatti più amati da adulti e bambini ci sono sicuramente le polpette. Fritte, al sugo, cotte al forno o al vapore, le polpette sono davvero buonissime in tutte le salse. Oltre ad essere buone, inoltre, rappresentano sia un piatto unico che un secondo che consente di utilizzare anche ingredienti che, normalmente, si trovano nel frigorifero e in dispensa servendo, così, un piatto succulento e saporito che non costa una fortuna.

Le polpette, inoltre, si possono preparare non solo con la carne, ma anche con verdure, patate o pesce in base ai propri gusti. Quelle di oggi, però, sono polpette dal sapore davvero particolare perché sono polpette di pollo che, oltre ad essere super cremose, si preparano davvero in 5 minuti proponendosi, così, come un perfetto salva cena quando non si ha troppo tempo da dedicare alla cucina.

La ricetta delle polpette di pollo cremose e pronte in soli 5 minuti

Le polpette di pollo di oggi, proposte dalla pagina Instagram “Una stella in cucina”, hanno un gusto forte e particolare perché si preparano con latte di cocco e curry. Si tratta di una ricetta originale, ma anche molto succulenta ed è perfetta anche per chi non ama particolarmente le uova perché si preparano assolutamente senza uova.

Gli ingredienti per 12 polpette sono:

500 g di petto di pollo intero

50 g di pane (da ammollare nel latte)

6 cucchiai di parmigiano grattugiato (o, in alternativa, di pangrattato)

Farina

300 ml di creola o latte di cocco

Curry

Sale e Olio

Dopo aver tagliato il filetto di pollo, frullatelo e trasferitelo in una ciotola aggiungendo il pane ammollato nel latte e poi strizzato e il parmigiano. Mescolate il tutto facendo amalgamare tutti gli ingredienti e procedete a formare le polpette più o meno delle stesse dimensioni.

Dopo aver terminato tutta la carne, infarinate le polpette e poi fatele rosolare in padella con un giro d’olio. Girate le polpette in modo che si formi una leggera crosticina e solo in quel momento versate sopra la creola o il latte di cocco. Fate cuocere per far addensare il latte di cocco fino a che non diventerà cremoso. A fine cottura aggiungete il curry, mescolate e servite le polpette ben calde e con una dose di sugo che lascerà tutto a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stella Menna (@unastellaincucina)

Dopo aver assaggiato queste polpette, non riuscirete più farne a meno sia per le velocità con cui si preparano che per il gusto davvero saporito.