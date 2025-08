Un primo piatto che non ti aspetti. Sembra una ricetta da brunch modaiolo, e invece è una pasta cremosa e completa, perfetta anche per una cena dell’ultimo minuto. La pasta con avocado è veloce, saporita e diversa dal solito. In meno di venti minuti porta a tavola un piatto profumato e avvolgente, fatto con ingredienti semplici ma ben accostati: avocado maturo, pancetta croccante, feta greca, mandorle e un filo di olio extravergine. Si mescola tutto mentre cuoce la pasta e il risultato ha una cremosità che non richiede panna o burro. È un’alternativa fresca ai soliti condimenti, con una nota leggermente esotica che si abbina bene sia agli spaghetti, sia ai bucatini o alle linguine.

Crema d’avocado e pancetta: un equilibrio inaspettato

Si parte da una padella antiaderente dove si fa rosolare la pancetta a cubetti fino a quando diventa ben croccante. Nel frattempo, si cuoce la pasta in acqua leggermente salata. La crema si prepara nel mixer in pochi passaggi: si estrae la polpa di un avocado hass ben maturo e la si frulla con olio evo, sale, pepe e feta sbriciolata. In caso di intolleranza al lattosio, la feta può essere sostituita da una versione vegetale.

La crema dev’essere liscia, densa, senza grumi. Una volta scolata la pasta (meglio tener da parte un po’ di acqua di cottura), si unisce tutto nella padella: la pasta calda, la crema d’avocado, la pancetta. Si manteca rapidamente fino ad amalgamare i sapori. La consistenza è fondamentale: se il composto risulta troppo compatto, si aggiunge un cucchiaio di acqua di cottura, poco alla volta. Alla fine, una manciata di mandorle a lamelle tostate aggiunge croccantezza e un tocco in più.

Pochi ingredienti, massimo risultato

Questa pasta all’avocado è perfetta anche per chi ha poca esperienza in cucina. Gli ingredienti sono facili da trovare, e non richiedono cotture complicate. Basta solo fare attenzione alla maturazione dell’avocado: se è ancora acerbo, puoi chiuderlo in un sacchetto di carta insieme a una mela, e in due giorni sarà pronto.

Per variare, puoi aggiungere dei pomodorini freschi, qualche foglia di basilico, zucchine trifolate o anche filetti di tonno. Ma la versione base resta la più bilanciata: dolcezza dell’avocado, sapidità della feta, grasso della pancetta, croccante delle mandorle. Va servita subito, ben calda. Se avanza, si può conservare per qualche ora ma perde cremosità. Ideale per un pranzo veloce in famiglia o una cena tra amici, è una di quelle ricette che una volta provata entra in rotazione. Piace anche a chi non ama l’avocado. E sì, si prepara davvero in pochi minuti. Basta provarla.