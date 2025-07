Il rotolo di patate farcito è una di quelle preparazioni che uniscono semplicità e resa finale sorprendente. Diverso dalle versioni classiche con base di frittata, questo rotolo punta tutto sulla consistenza compatta e umida delle patate grattugiate, legate con le uova e cotte in forno fino a ottenere una base elastica e uniforme. Una volta pronta, la superficie accoglie una farcitura ricca: scamorza filante e prosciutto cotto. Il risultato è un piatto saporito e adatto anche a essere servito freddo, tagliato a fette spesse, come antipasto o piatto unico per una cena estiva.

La base: patate e uova per una struttura morbida ma resistente al taglio

La preparazione inizia con la grattugia delle patate crude, dopo averle lavate accuratamente. Non serve bollirle. In una ciotola, si uniscono le patate con 5 uova sbattute, sale, cipolla tritata e, a scelta, un pizzico di pepe. Il composto viene versato su una teglia rivestita e livellato in modo omogeneo, così da garantire una cottura uniforme. In forno statico a 180°C per circa 30 minuti, la miscela cuoce fino a compattarsi in una sorta di “foglio” sottile ma resistente.

Una volta sfornato, il rettangolo viene trasferito con cura su carta da forno pulita, pronto per la farcitura. Bastano quattro fette di prosciutto cotto e 300 g di scamorza tagliata sottile per ottenere un ripieno che si scioglierà nel passaggio finale. Arrotolando il tutto con delicatezza e cuocendo per altri 5 minuti, la scamorza si fonde, il prosciutto si insaporisce e la superficie si compatta ulteriormente. Il rotolo, una volta raffreddato, può essere affettato e servito a temperatura ambiente.

Idee per personalizzare il ripieno e rendere il rotolo ancora più gustoso

La versione con scamorza e prosciutto cotto è tra le più equilibrate, ma la ricetta si presta a molte varianti. L’interno può essere arricchito con verdure grigliate, pomodorini secchi o persino acciughe per un gusto più deciso. Chi preferisce un tono speziato può aggiungere paprika dolce, un pizzico di curcuma o del peperoncino, tenendo sempre sotto controllo il bilanciamento tra sapidità e morbidezza.

Per quanto riguarda le erbe aromatiche, il prezzemolo tritato fresco e l’origano sono scelte comuni, ma anche una spolverata di timo può regalare una nota profumata interessante. Il rotolo, una volta tagliato, mantiene bene la forma e può essere trasportato facilmente anche in un contenitore da picnic. Si conserva in frigo per uno o due giorni, ben coperto, e può essere consumato senza necessità di riscaldarlo.

Non serve essere esperti in cucina per ottenere un risultato piacevole alla vista e al gusto. Basta rispettare i tempi e distribuire bene il ripieno, evitando di farlo uscire durante l’arrotolamento. Una volta pronto, si affetta con un coltello a lama liscia e si porta in tavola con una semplice insalata di contorno.