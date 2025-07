Quando l’estate lascia spazio a giornate più fresche, la classica caprese fredda può trasformarsi in un piatto caldo, semplice ma sorprendente. La caprese al forno conserva gli ingredienti tradizionali – pomodori da insalata, mozzarella e basilico fresco – ma li riunisce in una teglia gratinata con un velo di pangrattato e un filo di olio extravergine d’oliva. In cottura la mozzarella diventa filante, i pomodori si ammorbidiscono e la superficie prende una leggera doratura, perfetta da gustare tiepida con una fetta di pane casereccio. Si serve come piatto unico leggero, ma funziona benissimo anche come antipasto caldo da condividere.

Preparazione passo dopo passo: dalla teglia al forno in pochi minuti

Per prima cosa scelgo dei pomodori ramati, maturi ma sodi. Li lavo, li asciugo e li taglio a fette spesse circa mezzo centimetro. Poi passo alla mozzarella, che va scolata bene e tamponata con carta da cucina: questo passaggio è essenziale per evitare che in forno rilasci troppo liquido e rovini la consistenza finale del piatto. Una volta asciugata, la taglio a rondelle e tengo da parte.

In una pirofila da forno, stendo un velo di olio extravergine d’oliva sul fondo e lo cospargo con pangrattato. A questo punto inizio a disporre alternando fette di pomodoro e mozzarella, creando una sequenza regolare. Completo con un pizzico di sale, ancora un filo d’olio e una spolverata di pangrattato in superficie, che darà croccantezza alla gratinatura. Aggiungo qualche foglia di basilico spezzettato a mano, così da profumare il tutto senza bruciarla in forno.

Inforno a 200°C in modalità ventilata per 20 minuti: controllo che la mozzarella sia completamente sciolta e che la superficie abbia preso un bel colore dorato. Una volta fuori dal forno, lascio intiepidire per 5 minuti prima di servire.

Consigli per varianti e abbinamenti: come la personalizzo

La caprese al forno può essere arricchita con olive nere denocciolate, capperi sotto sale ben sciacquati o foglioline di origano per un tocco mediterraneo. In alcune versioni, aggiungo fette sottili di zucchina grigliata o melanzana, alternate ai pomodori. Se si preferisce una nota più aromatica, si possono usare pomodori cuore di bue o costoluti, che hanno una polpa più compatta e dolce.

Per accompagnarla, bastano poche fette di pane tostato, magari insaporite con aglio e olio. Si può servire anche come contorno ricco per secondi a base di carne bianca o pesce, oppure come piatto unico nei pranzi veloci, senza dover rinunciare al gusto.