Il casatiello è uno di quei piatti che raccontano davvero la Pasqua napoletana. Non è solo una ricetta, è quasi un rito familiare: si prepara il giorno prima, si lascia lievitare lentamente e poi si porta in tavola quando tutta la casa profuma di salumi, formaggi e pane appena sfornato.
La versione classica ovviamente usa farina di grano, ma negli ultimi anni sempre più persone cercano alternative senza glutine. La buona notizia è che il casatiello si presta molto bene a questa trasformazione: con il giusto mix di farine e una lievitazione fatta con calma, il risultato è sorprendente. Rimane morbido, saporito e ricco, proprio come quello tradizionale.
In questa versione gluten free abbiamo mantenuto tutto ciò che rende questo rustico irresistibile: salame, pecorino, uova e strutto, che sono poi l’anima vera del casatiello.
È una ricetta perfetta per la colazione di Pasqua, per il pranzo della domenica o anche da portare a una gita fuori porta.
Ingredienti
Per uno stampo da ciambella da circa 24 cm.
Per l’impasto
- 400 g mix di farina senza glutine per pane
- 320 ml acqua tiepida
- 10 g lievito di birra fresco
- 60 g strutto
- 40 g pecorino grattugiato
- 1 cucchiaino zucchero
- 8 g sale
- pepe nero q.b.
Per il ripieno
- 120 g salame napoletano a cubetti
- 120 g provolone piccante a cubetti
- 40 g pecorino a scaglie
Per la decorazione
- 3 o 4 uova intere
- piccoli cordoncini di impasto per bloccare le uova
- strutto per lo stampo
Preparazione
- Attivate il lievito.
Sciogliete il lievito di birra nell’acqua tiepida insieme allo zucchero e lasciate riposare circa 10 minuti finché si forma una leggera schiuma.
- Preparate l’impasto.
In una ciotola capiente versate la farina senza glutine, il pecorino grattugiato e una generosa macinata di pepe. Aggiungete l’acqua con il lievito e iniziate a mescolare.
- Incorporate lo strutto.
Unite lo strutto morbido poco alla volta e continuate a lavorare l’impasto con una spatola o con le mani leggermente unte.
- Aggiungete il sale.
Solo alla fine inserite il sale e lavorate ancora qualche minuto fino a ottenere un impasto morbido e omogeneo.
- Prima lievitazione.
Coprite la ciotola con pellicola e lasciate lievitare in un luogo tiepido per circa 2 ore, finché l’impasto raddoppia.
- Inserite il ripieno.
Trasferite l’impasto su un piano leggermente infarinato con farina senza glutine e incorporate salame e provolone a cubetti distribuendoli bene.
- Formate il casatiello.
Modellate un filone e sistematelo nello stampo a ciambella precedentemente unto con lo strutto.
- Decorate con le uova.
Posizionate le uova intere sopra l’impasto e fermatele con due strisce di impasto incrociate.
- Seconda lievitazione.
Coprite e lasciate lievitare ancora 1 ora.
- Cottura.
Cuocete in forno statico a 180°C per circa 50–55 minuti, finché la superficie risulta ben dorata.
Lasciate intiepidire prima di sformare.
Il bello del casatiello, anche nella versione senza glutine, è che migliora dopo qualche ora. Il giorno dopo è ancora più profumato e gli aromi dei salumi si amalgamano perfettamente con l’impasto.
Potete servirlo a fette spesse, magari insieme a qualche verdura di stagione o a un buon bicchiere di vino rosso, proprio come si fa nelle case del Sud durante le feste.