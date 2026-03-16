Il casatiello è uno di quei piatti che raccontano davvero la Pasqua napoletana. Non è solo una ricetta, è quasi un rito familiare: si prepara il giorno prima, si lascia lievitare lentamente e poi si porta in tavola quando tutta la casa profuma di salumi, formaggi e pane appena sfornato.

La versione classica ovviamente usa farina di grano, ma negli ultimi anni sempre più persone cercano alternative senza glutine. La buona notizia è che il casatiello si presta molto bene a questa trasformazione: con il giusto mix di farine e una lievitazione fatta con calma, il risultato è sorprendente. Rimane morbido, saporito e ricco, proprio come quello tradizionale.

In questa versione gluten free abbiamo mantenuto tutto ciò che rende questo rustico irresistibile: salame, pecorino, uova e strutto, che sono poi l’anima vera del casatiello.

È una ricetta perfetta per la colazione di Pasqua, per il pranzo della domenica o anche da portare a una gita fuori porta.

Ingredienti

Per uno stampo da ciambella da circa 24 cm.

Per l’impasto

400 g mix di farina senza glutine per pane

320 ml acqua tiepida

10 g lievito di birra fresco

60 g strutto

40 g pecorino grattugiato

1 cucchiaino zucchero

8 g sale

pepe nero q.b.

Per il ripieno

120 g salame napoletano a cubetti

120 g provolone piccante a cubetti

40 g pecorino a scaglie

Per la decorazione

3 o 4 uova intere

piccoli cordoncini di impasto per bloccare le uova

strutto per lo stampo

Preparazione

Attivate il lievito.

Sciogliete il lievito di birra nell’acqua tiepida insieme allo zucchero e lasciate riposare circa 10 minuti finché si forma una leggera schiuma. Preparate l’impasto.

In una ciotola capiente versate la farina senza glutine, il pecorino grattugiato e una generosa macinata di pepe. Aggiungete l’acqua con il lievito e iniziate a mescolare. Incorporate lo strutto.

Unite lo strutto morbido poco alla volta e continuate a lavorare l’impasto con una spatola o con le mani leggermente unte. Aggiungete il sale.

Solo alla fine inserite il sale e lavorate ancora qualche minuto fino a ottenere un impasto morbido e omogeneo. Prima lievitazione.

Coprite la ciotola con pellicola e lasciate lievitare in un luogo tiepido per circa 2 ore, finché l’impasto raddoppia. Inserite il ripieno.

Trasferite l’impasto su un piano leggermente infarinato con farina senza glutine e incorporate salame e provolone a cubetti distribuendoli bene. Formate il casatiello.

Modellate un filone e sistematelo nello stampo a ciambella precedentemente unto con lo strutto. Decorate con le uova.

Posizionate le uova intere sopra l’impasto e fermatele con due strisce di impasto incrociate. Seconda lievitazione.

Coprite e lasciate lievitare ancora 1 ora. Cottura.

Cuocete in forno statico a 180°C per circa 50–55 minuti, finché la superficie risulta ben dorata.

Lasciate intiepidire prima di sformare.

Il bello del casatiello, anche nella versione senza glutine, è che migliora dopo qualche ora. Il giorno dopo è ancora più profumato e gli aromi dei salumi si amalgamano perfettamente con l’impasto.

Potete servirlo a fette spesse, magari insieme a qualche verdura di stagione o a un buon bicchiere di vino rosso, proprio come si fa nelle case del Sud durante le feste.