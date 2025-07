Quando il caldo si fa sentire, anche le idee in cucina devono adattarsi. E proprio per chi non vuole rinunciare al gusto, ma cerca qualcosa di fresco, veloce e che faccia scena a tavola, queste cheesecake salate monoporzione con pomodorini e basilico possono risolvere un aperitivo o arricchire un buffet. La combinazione tra la base croccante di crackers e burro, una crema morbida al formaggio fresco profumata di basilico e la nota saporita dei pomodorini appena scottati rende ogni boccone un piccolo concentrato di estate.

Come preparare le cheesecake salate: la base e la crema al basilico

Per iniziare, frulla finemente 100 grammi di crackers (o taralli, o tuc) fino a ridurli in briciole. Versa in una ciotola e aggiungi 50 grammi di burro fuso, mescolando con cura finché il composto diventa sabbioso. Prepara quattro stampi da 8 cm (o dei coppapasta), poggiali su un piatto o vassoio e suddividi equamente la base. Premi con un cucchiaino per compattarla bene e riponi in freezer per 15 minuti.

Nel frattempo, prendi 15 foglie di basilico ben asciutte, frullale insieme a 12 grammi di olio extravergine e 20 grammi di parmigiano grattugiato, fino a ottenere un trito fine. Unisci al composto 200 grammi di Philadelphia e un pizzico di sale, poi frulla di nuovo: la consistenza deve risultare cremosa e omogenea. Quando la base sarà ben fredda, distribuisci la crema al basilico sulle porzioni, livella con il dorso di un cucchiaio e rimetti tutto in congelatore per altri 25 minuti circa.

La copertura ai pomodorini e il tocco finale

Per completare la ricetta, scalda un filo d’olio d’oliva in padella con uno spicchio d’aglio intero. Aggiungi 100 grammi di pomodorini tagliati a metà, un pizzico di sale e una macinata di pepe nero. Copri con un coperchio e cuoci a fuoco dolce per 10 minuti, mescolando ogni tanto. Quando saranno morbidi ma non sfatti, trasferiscili in una ciotola e lasciali intiepidire. Trascorso il tempo di riposo delle cheesecake, rimuovile con delicatezza dagli stampi e sistema sopra ogni porzione qualche pomodorino tiepido. Elimina l’aglio, decora con basilico fresco e porta in tavola.

Queste cheesecake salate sono un’ottima soluzione per chi vuole stupire con un piatto semplice ma elegante, che può essere preparato in anticipo e servito anche fuori casa. Ideali in un buffet, come antipasto di una cena estiva o anche come finger food durante un aperitivo, racchiudono il sapore del sole in ogni cucchiaiata.