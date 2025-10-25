La frittata è un ottimo piatto salva cena ma anche svuota frigo perché bastano delle uova, del formaggio e gli ingredienti che avete in casa come verdure o salumi per realizzare delle ricette davvero squisite ma anche economiche. La frittata, tuttavia, oltre ad essere salata, può essere anche dolce trasformandosi, così, in un dessert super goloso ma anche in una merende deliziosa per tutti.

Le mele che vengono realizzate nella preparazione di tantissimi dolci, infatti, sono perfette anche per realizzare una fritta dolce che fa impazzire tutti al primo boccone. Si tratta di una ricetta facile, semplice e super golosa a cui non riuscirete più a rinunciare dopo averla provata.

La frittata dolce di mele super gustosa da preparare in pochi minuti

Tra i frutti presenti tutto l’anno e che piacciono sia ad adulti che bambini, ci sono sicuramente le mele che sono super versatili e si prestano perfettamente alla preparazione sia di dolce che di strudel e frittate. La frittata dolce di mele della pagina Instagram “Cookist”, in particolare, è davvero strepitosa. Se avete organizzato un pranzo o una cena con gli amici ma non avete ancora preparato il dolce, la frittata dolce di mele è super golosa, ma soprattutto, è talmente facile da preparare che bastano davvero pochi minuti per stupire i vostri ospiti.

Gli ingredienti sono:

2 mele pink lady

4 uova

120g di zucchero

250g di latte

130g di farina

1 cubetto di burro

q.b. cannella

1 scorza di limone grattugiata

succo di 1/2 limone

Sbucciate e tagliate a cubetti le mele. Mettetele in una padella e aggiungete metà quantità di zucchero, il succo di limone, la cannella. Lasciate cuocere a fiamma vivace girando ogni tanto per evitare bruciature. Nel frattempo, separate i tuorli dagli albumi. Nella ciotola dei tuorli, incorporate la farina poco alla volta alternata al latte e mescolate con l’aiuto di una frusta cercando di non creare grumi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cookist (@cookist)

A parte montate gli albumi con l’altra metà dello zucchero. Incorporate il composto dei tuorli agli albumi stando attenti a non smontare gli albumi. Versate il composto nella padella con le mele e lasciate cuocere. A metà cottura girate la frittata e cuocete da entrambi i lati. Tagliate a fette e servite con un po’ di zucchero a velo. Il gusto è talmente delicato e strepitoso che lascerà tutto a bocca aperta.