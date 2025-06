Con l’arrivo delle temperature estive si ha voglia di fare colazione con qualcosa di fresco e gustoso. Se, durante l’inverno, c’è chi preferisce fare colazione con cappuccino e cornetto o, comunque, con qualcosa di caldo, con l’estate si ha voglia, sin dalle prime ore del mattino, di nutrirsi con qualcosa di assolutamente fresco.

La ricetta di oggi è perfetta per rispondere a tale esigenza: si prepara con pochi ingredienti, in pochi minuti e, per chi non ha tempo di farlo la mattina, può prepararla anche il giorno precedente. Con il gran caldo, non si ha assolutamente voglia di cucinare e la proposta di oggi per la colazione è assolutamente deliziosa e non comporta l’utilizzo di forno o fornelli.

La ricetta perfetta a base di cereali per una colazione golosa e veloce

Per preparare la ricetta proposta dalla pagina Cookist servono 160g yogurt bianco greco (o yogurt classico), 10g rice crispy, 10g cacao in polvere. Per il topping, invece, servono 10g cioccolato fuso (al latte o fondente), q.b. rice crispy.

La prima cosa da fare per preparare il bicchierino ai cereali croccanti è unire tutti gli ingredienti in una ciotola ovvero yogurt, cacao amaro, i cereali e per chi preferisce qualcosa di più dolce anche del dolcificante. Dopo aver mescolate, versate il composto nel bicchierino e livellate bene. A parte, mescolare il cioccolato fuso e il riso soffiato e adagiatelo sul composto come topping.

Questa ricetta è perfetta anche per chi non ama lo yogurt greco perché può essere sostituito con lo yogurt bianco. In alternativa, si possono mixare i due tipi di yogurt per avere un gusto deciso ma allo stesso tempo delicato.

Il dolcificante è opzionale ma a chi non ama il gusto dello yogurt bianco o di quello greco, è consigliabile usarlo. Al posto del dolcificante, tuttavia, si può usare anche il miele. Per il topping, invece, si può usare il cioccolato preferito: chi non ama quello fondente, può scegliere tranquillamente anche il cioccolato al latte.

Il dolce si può preparare tranquillamente la sera prima e conservarlo in frigorifero per poi concedersi una coccola di dolcezza appena svegli e iniziare nel migliore dei modi la dolcezza. Questa ricetta è perfetta anche per la merenda del mattino o per lo spuntino del pomeriggio.

Inoltre, il bicchierino al cioccolato e cereali croccanti può essere servito sia agli adulti che ai bambini.