Quando il caldo non dà tregua e l’appetito cala, i ghiaccioli fatti in casa diventano un’alternativa fresca e genuina, perfetta per grandi e bambini. Non serve acquistare stampi o attrezzi specifici: anche con una semplice tazzina da caffè o un bicchierino si può creare uno spuntino allegro, sano e colorato. Bastano pochi ingredienti e un po’ di frutta matura per ottenere un risultato che non ha nulla da invidiare a quelli confezionati.

Con questa ricetta si possono usare ingredienti di recupero – un pezzo di anguria avanzato, qualche fetta di pesca troppo matura, un cucchiaio di yogurt rimasto – trasformandoli in ghiaccioli senza sprechi. È anche un modo divertente per coinvolgere i bambini nella preparazione, facendoli giocare con colori, consistenze e forme diverse. In poche ore, si ottiene una merenda pronta da gustare anche sotto l’ombrellone.

Ingredienti semplici, zero cottura e contenitori alternativi: così si fa anche in vacanza

Il procedimento è veloce e intuitivo: si frulla la frutta (300 grammi sono sufficienti per sei ghiaccioli) con un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaio di miele o sciroppo d’agave e 100 ml di acqua o succo naturale. Una volta ottenuto un composto omogeneo, si versa nei contenitori scelti. Può trattarsi di vasetti dello yogurt ben lavati, stampini da muffin in silicone, bicchieri piccoli, o anche semplici contenitori alimentari di plastica. Per un tocco in più, si può inserire una fettina di frutta intera prima del congelamento.

Dopo circa un’ora di freezer, quando il composto ha cominciato a rapprendersi, si inserisce un bastoncino alternativo: un cucchiaino, una cannuccia rigida tagliata a metà, oppure una bacchetta da sushi pulita. Anche un rametto di rosmarino può funzionare, se ben lavato e robusto. I ghiaccioli vanno poi lasciati a congelare per almeno 4 o 5 ore. Al momento di servirli, per estrarli più facilmente basta immergere il contenitore in acqua tiepida per pochi secondi.

Gusti creativi e combinazioni fresche per ogni occasione

La versatilità di questa ricetta permette di sperimentare con gli abbinamenti. Alcune combinazioni fresche e adatte all’estate includono fragole e limone, pesche e menta, kiwi e lime, oppure anguria e basilico. Per una variante più cremosa, si può usare yogurt greco con miele, oppure un mix di latte vegetale e banana. Anche il tè freddo alla pesca o un infuso alla menta possono essere la base liquida perfetta, magari con qualche pezzo di frutta lasciato intero.

Chi vuole può divertirsi a creare ghiaccioli a strati, versando un gusto alla volta e lasciando solidificare prima di aggiungere il successivo. L’effetto finale sarà colorato e scenografico, perfetto anche da fotografare o condividere.

Questa soluzione si adatta bene anche alla vita in campeggio, in casa al mare o semplicemente quando non si ha voglia di uscire a comprare nuovi accessori. L’unico requisito è un congelatore funzionante e un po’ di pazienza. Il resto lo fanno la frutta, la fantasia e un pizzico di manualità.