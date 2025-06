Le brioche allo yogurt rappresentano una vera e propria delizia della pasticceria italiana, una variante del classico pain brioche. Questi dolcetti lievitati si caratterizzano per la loro consistenza morbida e un profumo avvolgente, perfetti per iniziare la giornata con una colazione golosa o per una merenda sfiziosa. Grazie all’aggiunta di yogurt bianco nell’impasto, queste brioche risultano ancora più soffici e leggere, rendendole irresistibili per grandi e piccini.

Brioche allo yogurt: deliziose e salutari, si preparano facilmente

Le brioche allo yogurt sono quindi un’ottima scelta per chi cerca un dolce lievitato facile da preparare e ricco di gusto. L’idea di inzupparle in una tazza di cappuccino o di gustarle con una crema spalmabile le rende un’ottima opzione per ogni occasione. La loro fragranza e morbidezza conquisteranno sicuramente il palato di chiunque le assaggi. Perfette per la colazione e la merenda, soddisfano tutti i palati, anche quelli più esigenti.

Ingredienti

250 g di farina 00

260 g di farina Manitoba

90 g di zucchero

16 g di lievito di birra fresco

170 ml di latte

190 g di yogurt magro

1 uovo

80 g di burro

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

Procedimento

Inizia raccogliendo in una ciotola la farina e lo zucchero semolato. Aggiungi il lievito di birra fresco sbriciolato e versa il latte tiepido, assicurandoti che non sia caldo per non compromettere l’attività del lievito. Unisci l’uovo e, con l’aiuto di una spatola, incorpora lo yogurt, amalgamando bene il tutto. Dopo aver ottenuto un composto omogeneo, inizia a impastare a mano fino a ottenere una consistenza compatta. A questo punto, aggiungi metà dei cubetti di burro morbido e incorporali all’impasto, continuando a lavorarlo. Solo quando il primo quantitativo di burro è ben assorbito, puoi aggiungere il resto insieme all’estratto di vaniglia. Una volta che l’impasto è ben lavorato, riponilo in una ciotola, coprilo con pellicola trasparente e lascialo lievitare in un luogo caldo per circa 2 ore, o fino a quando non sarà raddoppiato di volume. Questo passaggio è cruciale per ottenere brioche ben alveolate e soffici. Quando l’impasto ha lievitato, sgonfialo delicatamente e trasferiscilo su una spianatoia. Dividilo in 12 pezzi e forma delle palline uniformi, arrotolandole tra le mani. Disponi le palline su una teglia foderata di carta forno, coprile con un canovaccio pulito e lasciale lievitare per un ulteriore 30 minuti. Questo secondo periodo di lievitazione aiuterà le brioche a diventare ancora più soffici. Prima di infornare, spennella la superficie delle brioche con un uovo sbattuto e un goccio di latte per ottenere una doratura perfetta. Cuoci in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 25 minuti, fino a quando non saranno gonfie e dorate. Una volta sfornate, lasciale intiepidire e, se desideri, spolverizzale con zucchero a velo per un tocco finale di dolcezza.

Varianti e consigli

Le brioche allo yogurt non sono solo buone, ma anche versatili! Puoi personalizzarle a tuo piacimento. Se desideri un sapore più esotico, prova ad aggiungere un pizzico di cannella nell’impasto o sostituisci lo yogurt con uno yogurt aromatizzato, come quello alla frutta. Inoltre, la granella di mandorle o le codette di zucchero sulla superficie prima della cottura possono aggiungere un piacevole croccante alla consistenza morbida delle brioche.

Per chi segue una dieta vegana o ha intolleranze, puoi sostituire il latte e lo yogurt con alternative vegetali, come latte di soia o yogurt di cocco, senza compromettere il risultato finale. Le brioche si conservano bene a temperatura ambiente, in un contenitore ermetico, per 2-3 giorni, ma possono anche essere congelate per un massimo di tre mesi. Al momento del consumo, basta scaldarle leggermente in forno per riportarle alla loro consistenza originale.