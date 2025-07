Ormai è ufficiale, l’estate è arrivata, il caldo e l’afa iniziano a diventare insopportabili e urge trovare qualcosa per rinfrescarsi e godersi un momento tranquillo. Fortunatamente, bastano pochi minuti e gli ingredienti giusti per trasformare un pomeriggio qualunque in un piccolo momento di piacere che riesce anche a ristorare.

Tra i dessert estivi che riescono a unire gusto e semplicità, ce n’è uno che conquista al primo cucchiaio, cremoso, aromatico e irresistibilmente vellutato. Un dolce che racchiude tutta l’intensità del caffè in una mousse leggera e pronta in un lampo, una di quelle leccornie tipiche dei bar.

La crema caffè estiva è perfetta per chi cerca un’alternativa raffinata al classico tiramisù o alle coppe gelato, più pesanti e con molti più zuccheri. Il suo cuore freddo di espresso regala un effetto a strati, mentre in superficie esplode tutta la morbidezza della panna montata.

Con soli tre ingredienti e senza tempi di cottura, si prepara davvero in meno di cinque minuti, rendendolo l’alleato ideale delle giornate afose. Questo dessert è perfetto come fine pasto o come pausa rinfrescante nel pomeriggio, da gustare da soli o da offrire ad amici e parenti.

Ingredienti per 4-6 bicchierini

250 ml di panna fresca da montare (ben fredda)

2 tazzine di caffè espresso freddo

2 cucchiaini di zucchero a velo

q.b. cacao amaro per decorare

q.b. caffè freddo per il fondo dei bicchierini

Procedimento

Prepariamo il caffè col metodo che preferiamo e lasciamolo raffreddare completamente, magari mettendo qualche minuto in frigo o in freezer, per velocizzare il tutto. Successivamente, in una ciotola capiente, versiamo la panna e lo zucchero a velo e iniziamo a montare energicamente con le fruste elettriche.

Quando la panna è semi-montata, aggiungiamo a filo il caffè freddo, continuando a lavorare il composto fino a ottenere una crema liscia e soda. Distribuiamo ora circa un dito di caffè freddo sul fondo di un bicchierino, aggiungendo la crema con un cucchiaio o una sac à poche.

Spolveriamo con cacao amaro e mettiamo in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire e serviamo direttamente così, senza far stare troppo la crema. Per una riuscita perfetta, è meglio usare solo panna fresca da frigo, non quella vegetale UHT, in questo modo si monterà a dovere senza problemi.

Se vuoi dare una marcia in più, puoi aggiungere una punta di caffè solubile per intensificare il gusto o un goccio di liquore al caffè. Conserva la crema caffè già nei bicchierini, coperti, in frigorifero per massimo due giorni, ma non congelarla, finirebbe col perde di cremosità.