Perfetta per chi desidera un dessert fresco e dal sapore intenso ma senza l’aggiunta di latticini o uova, la crema di caffè all’acqua rappresenta una soluzione semplice e veloce, realizzabile con soli tre ingredienti in circa cinque minuti. Questo dolce è ideale soprattutto per chi è intollerante al lattosio o preferisce un dessert più leggero rispetto alle classiche creme al caffè a base di panna o mascarpone.

Crema al caffè all’acqua: senza lattosio, è deliziosa e irresistibile

Pur non potendo competere con la rotondità delle creme tradizionali a base di panna o mascarpone, la crema di caffè all’acqua offre una valida alternativa più leggera e senza lattosio, perfetta per chi cerca un dessert rinfrescante e veloce. Non richiede cottura e può essere preparata in qualsiasi momento, anche all’ultimo minuto, risultando ideale per concludere una cena o per una pausa pomeridiana energizzante.

È importante utilizzare il caffè solubile specifico per questa preparazione: tentare di sostituirlo con caffè da moka o in cialde non dà risultati soddisfacenti in termini di consistenza e sapore. Inoltre, l’acqua deve essere fredda per facilitare la montatura e mantenere la struttura spumosa più a lungo.

La facilità di preparazione, il costo contenuto degli ingredienti e la rapidità nel realizzare questa crema ne fanno un dolce molto apprezzato in ogni stagione, soprattutto durante i mesi caldi, quando si desidera qualcosa di fresco ma non troppo pesante. Le dosi della ricetta sono per 4 persone.

Ingredienti

40 g di caffè solubile

200 ml di acqua ghiacciata

120 g di zucchero a velo

Preparazione

In una ciotola capiente si mescolano lo zucchero a velo con il caffè solubile, quindi si aggiunge l’acqua fredda e si inizia a montare il composto con le fruste elettriche. Utilizzare acqua fredda o ghiacciata per facilitare la montatura e ottenere una mousse più stabile. Prima si procede a bassa velocità per evitare schizzi, poi si aumenta fino a ottenere una crema soffice, vellutata e voluminosa. Il risultato è una mousse dal gusto deciso di caffè, perfetta da servire subito. Per un dessert più strutturato, congelare la crema e lasciarla ammorbidire prima di servire come semifreddo.

Conservazione e varianti

La crema di caffè all’acqua può essere conservata in frigorifero per qualche ora senza perdere la sua consistenza spumosa, ma è preferibile consumarla al momento per apprezzarne al meglio la leggerezza. In alternativa, può essere congelata: in questo caso si trasforma in un semifreddo dalla consistenza più compatta. Prima di servirla dopo il congelamento, è consigliato lasciarla ammorbidire a temperatura ambiente per qualche minuto.

Per arricchire la presentazione del dessert, si può completare la crema con una spolverata di cacao amaro o zuccherato e qualche chicco di caffè intero come decorazione. Alcuni amanti del dolce scelgono di aggiungere spezie come cannella o vaniglia per personalizzare ulteriormente il sapore.

Per chi vuole sperimentare, è possibile variare lo zucchero con quello di canna, ottenendo una crema dal colore più scuro e dal gusto leggermente diverso, o aggiungere un biscotto sbriciolato alla base per creare un contrasto di consistenze.