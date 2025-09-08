Il pollo è uno degli alimenti più versatili perché si presta a tantissime ricette che piacciono siano a coloro che, ad esempio, scelgono di mantenersi leggeri che a coloro che preferiscono piatti più gustosi e saporiti. Con il filetto di pollo, in particolare, si possono preparare delle ottime insalate, ma anche dei gustosi involtini che, non solo metteranno d’accordo tutti, ma rappresentano la soluzione ideale se non avete preparato nulla per pranzo o cena e volete rimediare all’ultimo minuto.

La ricetta degli involtini di pollo si preparano, infatti, in pochissimo tempo e per cuocerli basta utilizzare una friggitrice ad aria per avere un risultato croccante e filante che conquisterà il palato di tutti, sia adulti che bambini.

La ricetta degli involtini di pollo alla pizzaiola in friggitrice ad aria

Gli involtini di pollo alla pizzaiola si preparano in 10 minuti e sono assolutamente squisiti. Gli ingredienti per questa strepitosa ricetta sono:

350 g fettine di pollo

200 g passata di pomodoro

100 g provola

Parmigiano grattugiato

Pangrattato

1 cucchiaino paprika

1 cucchiaino sale

Olio EVO, sale

Mescolate il pangrattato con la paprika e il sale e preparate una salsa con la passata di pomodoro, olio e sale. Passate le fettine di filetto di pollo nel pangrattato da entrambi i lati. Posizionate su un tagliere e conditele con un cucchiaio di salsa di pomodoro, parmigiano grattugiato e delle fettine di provola. Arrotolate le fettine su se stesse per formare gli involtini e chiudete ciascun involtino con uno stecchino.

Posizionate tutti gli involtini in una teglia, aggiungete un filo di olio e cuocete in friggitrice ad aria per 15-20 minuti girandoli quando mancano 5 minuti. Se non avete la friggitrice ad aria, potete comunque fare questa ricetta cuocendo gli involtini in forno caldo a 190°C per 30 minuti. Se preferite, inoltre, potete cuocerli anche in padella mettendo un filo d’olio e cuocendo a fuoco lento fino a doratura.

Inoltre, se non gradite la provola, potete preparare questi deliziosi di pollo perfetti da gustare caldi, ma anche leggermente tiepidi, con altri tipi di formaggio come scamorza, provolone e caciocavallo ma anche la classica mozzarella, compresa quella che si usa per condire la pizza.

Infine, al pangrattato, potete aggiungere anche una spezia diversa dalla paprika per rendere gli involtini ancora più saporiti. Non vi resta, dunque, che provare per non rinunciare più a questa ricetta salva pranzo o salva cena davvero strepitosa.