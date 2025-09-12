I bignè di patate sono una preparazione sfiziosa e versatile, perfetta per un aperitivo diverso o come contorno ricco di sapore. La cottura in friggitrice ad aria li rende leggeri senza rinunciare alla croccantezza esterna, mentre l’interno resta morbido e fragrante. In questa versione, l’impasto classico di patate, farina e uova viene arricchito da cubetti di salsiccia stagionata o, in alternativa, da prosciutto cotto o speck, per un risultato che conquista al primo assaggio. L’idea è nata per portare in tavola un piatto che unisce tradizione e praticità: il procedimento è semplice e richiede circa un’ora tra preparazione e cottura. Il risultato finale è un boccone dorato e saporito, da gustare caldo appena sfornato o da conservare e riscaldare all’occorrenza.

Ingredienti e preparazione dell’impasto

Per preparare circa 25 bignè servono 200 g di patate, 70 g di farina 00, 2 uova, 160 ml di acqua, una noce di burro, un pizzico di sale, un filo di olio extravergine d’oliva e circa 50 g di salsiccia stagionata tagliata a cubetti. Si parte lessando le patate con la buccia per circa 30-40 minuti, fino a quando risultano morbide. Nel frattempo, in un pentolino si porta a ebollizione l’acqua con sale e burro, si aggiunge la farina setacciata e si mescola energicamente per 3-4 minuti, fino a ottenere un composto denso e senza grumi.

Una volta scolate, le patate ancora calde vanno sbucciate e schiacciate direttamente nella pentola con il composto di farina. Si incorporano poi le uova, una alla volta, mescolando con forza per ottenere un impasto omogeneo. A questo punto si aggiungono i cubetti di salsiccia o di altro salume scelto, amalgamando bene il tutto. Con due cucchiai si formano dei mucchietti di impasto, che vanno spennellati con un po’ di olio e disposti nel cestello della friggitrice ad aria, rivestito con carta forno forata.

Cottura, varianti e conservazione

I bignè cuociono in friggitrice ad aria a 180° per 12-14 minuti, fino a raggiungere una doratura uniforme. Appena sfornati, sprigionano un profumo intenso e invitante. Sono ottimi da servire caldi come finger food per un aperitivo casalingo, ma si prestano bene anche come contorno accanto a piatti di carne o verdure. Una volta raffreddati, i bignè possono essere conservati in un contenitore ermetico di vetro in frigorifero per un massimo di due giorni. Prima di servirli di nuovo è consigliabile riscaldarli per pochi minuti nel forno, così da restituire croccantezza alla superficie.

Chi non gradisce la salsiccia stagionata può optare per prosciutto cotto o speck, senza alterare la struttura dell’impasto. Un’alternativa vegetariana prevede l’aggiunta di verdure cotte e ben strizzate, come spinaci o zucchine, per rendere i bignè più leggeri e colorati. Questa ricetta, pur semplice, dimostra quanto la friggitrice ad aria possa trasformare ingredienti comuni come le patate in un piatto gustoso, capace di unire praticità e sapore in pochi gesti.