La crostata morbida è una delle preparazioni più versatili e amate della pasticceria italiana. Caratterizzata da una consistenza soffice e umida, questa torta è realizzata con ingredienti semplici e di facile reperibilità, come uova, zucchero, latte, olio di semi, farina e lievito per dolci. La sua preparazione è rapida e non richiede abilità particolari, rendendola accessibile a chiunque voglia cimentarsi in cucina. La crostata morbida si cuoce in uno stampo furbo, progettato per ottenere bordi perfetti e ben definiti, ideali per essere farciti con una varietà infinita di ripieni.

Crostata morbida: la variante sfiziosa che conquista il gusto di molti con la sua sofficità

La crostata non è solo croccante. La variante morbida è anch’essa buona da farcire e si presenta come un’alternativa altrettanto gustoda della classica. Prepararla è facilissimo, ancor più semplice di quella classica. Bastano pochi passaggi e il gioco è fatto. Anche i meno esperti nell’arte della pasticceria possono ottenere risultati ottimali. Con lo stampo con base estraibile è davvero semplice realizzarla e soprattutto estrarla quando è pronta senza romperla. Le dosi di questa ricetta sono per uno stampo da 20 cm. di diametro.

Ingredienti

3 uova

150 g di zucchero semolato

180 ml di latte (o bevanda vegetale a scelta)

80 ml di olio di semi

200 g di farina 00

8 g di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Preparazione

In una ciotola capiente, sguscia le uova e aggiungi lo zucchero semolato. Utilizza delle fruste elettriche per montare il composto per circa 5-6 minuti. Questo passaggio è fondamentale: dovrai ottenere una massa gonfia, chiara e spumosa, che sarà la base per la tua torta. Una volta che le uova e lo zucchero sono ben montati, versa il latte a temperatura ambiente e l’olio di semi. Mescola delicatamente con le fruste per amalgamare bene i liquidi. Posiziona un colino a maglie fitte sulla ciotola e setaccia la farina insieme al lievito per dolci. Amalgama il tutto con le fruste a velocità media fino a ottenere una consistenza uniforme. Trasferisci l’impasto all’interno di uno stampo furbo precedentemente imburrato e infarinato. Puoi anche posizionare un disco di carta forno sul fondo per facilitare il successivo sformaggio. Livella la superficie dell’impasto con una spatola e cuoci in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 25 minuti. La torta sarà pronta quando la superficie sarà ben dorata e uno stecchino inserito al centro uscirà asciutto.

Farciture, abbinamenti e conservazione

Una volta che la crostata morbida è cotta e raffreddata, puoi sbizzarrirti con le farciture. Questa base è perfetta per accogliere creme e mousse di ogni tipo. Ad esempio, una classica crema pasticciera, magari aromatizzata al limone o alla vaniglia, è un abbinamento tradizionale e sempre apprezzato. Puoi anche optare per una crema al cioccolato fondente o al caffè per un tocco più deciso.

Per gli amanti della frutta, la crostata morbida si presta benissimo a essere farcita con marmellate, confetture e composte di frutta fresca. Fragole, lamponi, pesche e kiwi sono solo alcune delle opzioni che possono essere utilizzate per rendere il tuo dolce ancora più colorato e invitante.

La crostata morbida può essere conservata a temperatura ambiente, avvolta in pellicola trasparente, per 2-3 giorni. A seconda del ripieno scelto, potrebbe essere opportuno riporla in frigorifero. Se desideri preparare la crostata in anticipo, puoi congelarne la base: in questo modo, potrai averla pronta per ogni occasione. Basta lasciarla scongelare lentamente prima di farcirla.