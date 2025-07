La particolarità di questo dolce sta nella sua facilità di preparazione: non richiede forno né lunghe attese in frigorifero. Gli ingredienti principali sono la ricotta, nota per la sua cremosità e leggerezza, e la Nutella, la crema spalmabile amata da grandi e piccini. A completare la ricetta ci sono i pavesini, biscotti sottili e delicati, che conferiscono una struttura morbida e al tempo stesso croccante.

La combinazione di questi elementi dà vita a un dessert fresco, ideale da servire nelle calde giornate estive, capace di soddisfare la voglia di dolce senza appesantire. Grazie all’assenza di cottura, la preparazione è accessibile anche ai meno esperti in cucina, rendendo questo dolce una scelta perfetta per ogni occasione, dalla merenda al dopocena.

Ingredienti e preparazione del dolce

Per realizzare questo dolce cremoso alla Nutella con ricotta e pavesini servono pochi ingredienti di qualità:

250 grammi di ricotta fresca

fresca 150 grammi di Nutella o altra crema spalmabile alle nocciole

o altra crema spalmabile alle nocciole Una confezione di pavesini

Latte q.b. per inzuppare i biscotti

Eventuali decorazioni come granella di nocciole o cacao amaro

La preparazione consiste nel mescolare la ricotta con la Nutella fino a ottenere una crema omogenea e cremosa. Nel frattempo, si inzuppano rapidamente i pavesini nel latte per ammorbidirli leggermente, evitando però che diventino troppo molli. Si procede quindi con la stratificazione in coppe o in una pirofila alternando uno strato di biscotti, uno di crema alla Nutella e così via, terminando con la crema.

Il dessert fresco e dolce va poi lasciato riposare in frigorifero per almeno 30 minuti, anche se può essere gustato anche subito per chi è impaziente. La consistenza risulterà così più compatta e fresca.

Oltre alla rapidità e alla semplicità, questo dolce è apprezzato per l’equilibrio tra gusto e leggerezza. La ricotta apporta una componente proteica e meno calorica rispetto ad altri ingredienti come panna o mascarpone, mentre la Nutella regala quel sapore inconfondibile di nocciole e cioccolato che non delude mai.

La presenza dei pavesini crea una piacevole variazione di consistenze, rendendo ogni assaggio una scoperta tra morbidezza e croccantezza. Inoltre, la possibilità di personalizzare il dolce con aggiunte come frutta fresca, granella di nocciole o scaglie di cioccolato lo rende versatile e adatto a diversi gusti.

Questo dessert si presenta quindi come una valida alternativa ai gelati tradizionali, soprattutto per chi desidera qualcosa di fresco ma più semplice da realizzare in casa, senza rinunciare al piacere di un dolce goloso e cremoso.