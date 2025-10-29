Tra i piatti più amati durante i mesi freddi, merita un posto d’onore pasta e fagioli che, con il trucco di Antonino Cannavacciuolo, diventa ancora più cremosa e gustosa. Pasta e fagioli è un piatto unico, nutriente, amatissimo davvero da tutti. Con un piccolo segreto, il piatto diventa stellare ma soprattutto ancora più buona e capace di far impazzire anche coloro che non amano i legumi.

Pasta e fagioli è un piatto della tradizione, antichissimo che, con il tocco di Antonino Cannavacciuolo diventa un piatto ancora più succulento e prelibato. Si tratta di un piatto che, dopo il primo assaggio, vi riporterà indietro nel tempo ricordandovi anche quei sapori che sono tipici dei piatti della nonna.

Come preparare pasta e fagioli con il tocco segreto di Antonino Cannavacciuolo

In cucina, gli ingredienti principali sono amore e pazienza che permettono di trasformare anche un piatto semplice in un vero capolavoro. Per preparare la pasta e fagioli dello chef Cannavacciuolo, gli ingredienti sono:

200 g di pasta corta

200 g di fagioli secchi

50 g di trito di lardo

1 carota

1 gambo di sedano

1 cipolla bianca

1 spicchio d’aglio

1 foglia di alloro

Prezzemolo fresco

Peperoncino

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine di oliva italiano

Olio all’aglio (ottenuto frullando una testa d’aglio con 100 ml di olio evo)

Se avete intenzione di preparare pasta e fagioli, la prima cosa da fare è mettere in ammollo i fagioli secchi per almeno 12 ore. Trascorso il tempo necessario, trasferite i fagioli in una casseruola capiente con acqua fredda. Aggiungete la carota, la cipolla e il sedano tagliati grossolanamente, insieme a una foglia di alloro e fate cuocere a fuoco lento fino a quando i fagioli non saranno teneri.

Terminata la cottura, scolate i fagioli e mettete da parte l’acqua di cottura, avendo cura di filtrarla. In un’altra casseruola, mettete un filo d’olio extra vergine d’oliva, uno spicchio d’aglio privato dell’anima e un po’ di peperoncino. Soffriggete e togliete l’aglio. Poi aggiungete i fagioli coprendoli con l’acqua di cottura tenuta da parte.

Portate a ebollizione e aggiungete la pasta corta facendo cuocere fino a quando la pasta non sarà al dente. A cottura quasi ultimata, aggiungete il trito di lardo, un po’ di prezzemolo fresco tritato, sale, pepe, un filo d’olio extravergine e qualche goccia di olio all’aglio. Mescolate bene e, prima di servire il piatto, fate riposare la pasta per qualche minuto. Un piatto povero, ma estremamente nutriente e gustoso.