Questa pasta con tonno non è la solita noiosa ricetta da pausa pranzo: è cremosa, golosa e profumatissima. La besciamella avvolge ogni mezze maniche, creando una consistenza vellutata che fa venir voglia di assaggiare subito, mentre le olive nere aggiungono quel tocco deciso che trasforma un piatto semplice in qualcosa di speciale. È il tipo di preparazione che puoi realizzare in meno di mezz’ora, senza stress e senza dover essere un esperto di cucina, ma con il risultato di un vero piccolo capolavoro.

Perfetta per quei giorni in cui vuoi qualcosa di ricco di gusto, ma senza complicazioni: bastano pochi ingredienti, un minimo di attenzione e il tuo pranzo o cena si trasforma in un momento di piacere. E il bello è che puoi personalizzarla facilmente: aggiungendo un filo d’olio aromatizzato, qualche pomodorino secco o un pizzico di peperoncino, ogni volta otterrai una sfumatura diversa, rendendo questa pasta un piatto versatile e sorprendente, perfetto anche per ospiti dell’ultimo minuto.

Ricetta: Pasta cremosa con tonno e olive nere

Ti confesso che ogni volta che preparo questo piatto, è un piccolo momento di gioia, il profumo che invade la cucina, il colore delle olive e la cremosità della besciamella lo rendono irresistibile. Perfetto per pranzo in famiglia o cena improvvisata con amici, cremoso, veloce e goloso, un vero abbraccio nel piatto!

Ingredienti per 4 persone:

400 g di mezze maniche rigate

200 ml di besciamella

2 scatolette di tonno all’olio di oliva

Olio di oliva q.b.

1 spolverata di aglio granulare

140 g di olive nere essiccate al forno (tipo Ficacci)

Preparazione

Metti a bollire l’acqua per la pasta, aggiungendo un pizzico di sale. Nel frattempo, prendi una casseruola media e versa un filo d’olio d’oliva.

Aggiungi il tonno scolato e sbriciolato e una spolverata di aglio granulare. Fai saltare il tutto per qualche secondo: non serve molto tempo, solo quanto basta a liberare i profumi.

Spegni il fuoco e incorpora le olive nere, mescolando con delicatezza. Qui già senti il profumo mediterraneo che si diffonde in cucina… non resisterai a un piccolo assaggio!

Versa la besciamella e amalgama con cura. Se ti piace una consistenza più ricca, puoi aggiungere un cucchiaio di olio extra vergine a crudo alla fine.

Scola la pasta al dente e uniscila alla crema di tonno e olive, mescolando lentamente fino a farla diventare cremosa e avvolgente.

Servi subito, calda e fumante, magari con una spolverata finale di pepe nero o qualche fogliolina di prezzemolo fresco per dare colore.