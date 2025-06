In dialetto brianzolo, la torta paesana è conosciuta anche come “torta michelacc“. Questo termine deriva dall’unione di “mica”, che si riferisce alle michette, tipici panini della tradizione lombarda, e “lac”, che significa latte. La ricetta della torta paesana non è standardizzata e varia da famiglia a famiglia, rendendo ogni versione unica e personale. Alcuni aggiungono spezie come la cannella o i chiodi di garofano, altri utilizzano il miele per dolcificare, oppure arricchiscono l’impasto con frutta secca o fresca. La bellezza di questo dolce risiede proprio nella sua versatilità.

Torta paesana: il dolce rustico con il pane raffermo che unisce risparmio e gusto

Questa ricetta in particolare prevede l’uso di ingredienti semplici ma ricchi di sapore, come il cioccolato fondente, che conferisce alla torta un gusto intenso e avvolgente. Altri ingredienti chiave includono uova, zucchero, latte e una serie di aggiunte che possono comprendere uvetta, amaretti, frollini sbriciolati, pinoli e gherigli di noce. Il risultato finale è una torta rustica, umida e profumata, ideale per la colazione, la merenda o come dessert da gustare a fine pasto, magari accompagnata da una generosa porzione di panna montata o una pallina di gelato alla vaniglia. Nasce come dolce di riciclo degli ingredienti di uso comune che si avevano in casa. Le dosi di questa ricetta sono per uno stampo da 24 cm di diametro.

Ingredienti

300 g di pane raffermo

500 ml di latte

3 uova

150 g di zucchero

100 g di cioccolato fondente a scaglie

a scaglie 50 g di uvetta

100 g di amaretti

100 g di frollini

50 g di pinoli

50 g di gherigli di noce

50 g di cacao amaro in polvere

in polvere 1 mela , tagliata a cubetti

, tagliata a cubetti 50 g di canditi misti

Un pizzico di cannella (opzionale)

Procedimento

Per iniziare la preparazione della torta paesana, è fondamentale raccogliere l’uvetta in una ciotolina e coprirla con acqua tiepida per farla ammollare. Questo passaggio è cruciale per reidratare l’uvetta e renderla morbida, consentendo così di mescolarla facilmente nell’impasto. Una volta che l’uvetta è pronta, si può passare al pane raffermo. Tagliarlo a cubetti non troppo grandi è il passo successivo. Trasferisci questi cubetti in una ciotola e versa il latte, mescolando bene fino a quando il pane non risulta morbido e completamente impregnato di latte. A questo punto, aggiungi le uova e mescola con cura per incorporarle perfettamente nel composto.In un mixer, riduci in briciole gli amaretti e i frollini, quindi unisci queste briciole al composto di pane, uova e latte. Aggiungi lo zucchero e il cacao amaro in polvere, continuando a mescolare per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Non dimenticare di unire l’uvetta ben strizzata, i canditi a dadini, i gherigli di noce tritati e i pinoli. Infine, incorpora anche la mela a cubetti e le scaglie di cioccolato fondente, mescolando fino a ottenere un impasto omogeneo. Versa l’impasto in uno stampo a cerniera di 24 cm di diametro, precedentemente rivestito di carta forno, e livella la superficie. Cuoci in forno statico preriscaldato a 180 °C per circa 1 ora, fino a quando la torta non risulta ben dorata. Una volta cotta, lasciala raffreddare completamente prima di servirla.

Conservazione

La torta paesana si conserva bene a temperatura ambiente, coperta con una campana di vetro per dolci, e può mantenere la sua freschezza per 2-3 giorni. Grazie alla sua consistenza umida, rimane deliziosa anche nei giorni successivi alla preparazione.