Le bruschette con pesche grigliate e prosciutto crudo sono una proposta raffinata ma semplice da realizzare, ideale per un antipasto d’estate o un aperitivo tra amici. L’equilibrio tra il dolce delle pesche caramellate e il sapore sapido del prosciutto crudo, unito alla cremosità della burrata, crea un abbinamento che conquista già dal primo assaggio. Il tocco finale di miele e timo fresco esalta i contrasti, rendendo ogni morso un piccolo piacere.

Ingredienti e preparazione passo passo

Per iniziare, taglia alcune fette di pane casereccio e spennellale con un filo di olio extravergine di oliva. Poggiale su una griglia calda e falle dorare da entrambi i lati, fino a ottenere una leggera crosticina. Nel frattempo, prendi delle pesche mature, tagliale a spicchi regolari e grigliale brevemente. Questo passaggio serve a caramellare la superficie, accentuando la dolcezza naturale del frutto; una volta tolte dal fuoco, condisci con un pizzico di sale, una macinata di pepe e un filo d’olio.

Quando il pane è pronto, spalma su ciascuna fetta un generoso strato di burrata fresca. Disponi sopra le pesche grigliate e aggiungi delle sottili fette di prosciutto crudo, lasciandole leggermente adagiate per non schiacciare gli altri ingredienti. A questo punto, completa con qualche goccia di miele, che darà un tocco aromatico e avvolgente, e guarnisci con foglie di timo fresco. Le bruschette vanno servite subito, ancora tiepide, per apprezzare al meglio la combinazione di consistenze e sapori.

Varianti e consigli utili

Questa ricetta si presta a piccole modifiche in base a gusti e disponibilità. Puoi sostituire la burrata con ricotta cremosa o stracchino, ottenendo un risultato più delicato. Se non ami il timo, prova con basilico fresco, che aggiunge una nota aromatica più intensa e tipicamente mediterranea. Anche il pane può variare: da quello integrale per un gusto più rustico, alla baguette per una presentazione elegante. L’importante è servirle subito dopo la preparazione, così da preservare la croccantezza della base e il profumo delle pesche appena grigliate.