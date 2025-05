Quando la leggerezza incontra il gusto, nasce qualcosa di magico, una torta leggera e saporita, ma soprattutto salutare e dietetica. Perfetta per colazione, merenda o come dessert serale e sì, ne puoi mangiare anche due fette di fila senza sentirti in colpa.

Questa torta ai mirtilli e grano saraceno, è un piccolo capolavoro culinario, adatta a tutti grazie all’assenza di glutine, burro e zucchero. Una coccola da dedicarci quando ne abbiamo più bisogno, perché è anche facilissima e veloce da fare, per non rimanere mai senza qualcosa di buono.

La base è una miscela semplice ma geniale, solo farina di grano saraceno, che ha anche un delizioso sentore di nocciola ed eritritolo, un dolcificante naturale. Questo dolcificante non solo ha zero calorie ma non altera il gusto degli altri ingredienti ma tiene a bada gli zuccheri in eccesso.

L’impasto resta leggero e profumato, con una nota calda di cannella e l’aroma delicato dato dalla bevanda vegetale alle mandorle, per un sapore unico. Ma i veri protagonisti di questa ricetta sono i mirtilli freschi, succosi e capaci di sprigionare una dolcezza naturale che rende ogni morso un’esplosione fruttata.

Ingredienti per una tortiera da 24 cm:

250 g di mirtilli freschi

200 g di farina di grano saraceno

100 g di eritritolo

100 ml di olio di semi

100 ml di bevanda vegetale di mandorla (senza zuccheri)

1 cucchiaino di cannella

8 g di lievito per dolci

Iniziamo prendendo una ciotola capiente e uniamo grano saraceno, eritritolo e cannella, mescolando per bene gli ingredienti a secco finché non saranno ben miscelati. Il prossimo passo sarà aggiungere l’olio di semi e la bevanda di mandorle, poco a poco, con una mano versiamo a filo la parte liquida e con l’altra mescoliamo.

In questo modo eviteremo che si formino grumi e otterremo un composto liscio e omogeneo, pronto per passare alla prossima fase. Adesso è il momento del lievito e dei mirtilli freschi, per il primo versate e mescolate bene, in modo che sia ben distribuito nel composto.

Per i mirtilli, invece, è meglio optare per un movimento più leggero, eviteremo che si schiaccino, rimarranno integri e saranno più belli da vedere. Fatto questo, lasciamo l’impasto a riposare qualche minuto e nel mentre rivestiamo di carta forno o ungiamo leggermente, una tortiera da 24cm.

Adesso, riprendiamo il composto e versiamolo nella teglia, poi al volo in forno ventilato e preriscaldato a 180° per circa 35 minuti. Una volta cotta, facciamo sempre la prova dello stecchino, tiriamola fuori dal forno e lasciamola raffreddare qualche minuto prima di servirla a fette.