Il fish and chips è uno digli street food più amati al mondo e rappresenta non solo un piatto unico ma una ricetta iconica della cucina britannica. Chi, infatti, si reca per la prima volta in Gran Bretagna non può non assaggiare, almeno uno volta, il fich and chips che, ormai, si è diffuso ovunque. Il merluzzo immerso in una pastella e poi fritto, accompagnato dalle patatine fritte, rappresenta un piatto non solo saporito, ma anche super gustoso.

Con il tempo, il fish and chips si è arricchito e sono tante, oggi, le specialità di pesce che è possibile trovare cotto in questo modo. Anche in Italia, quando si pensa allo street food, oggi si pensa anche al fish and chips che può essere acquistato nei vari locali specializzati ma anche preparato a casa.

Fish and chips all’italiana con la ricetta di Benedetta Parodi

Fish e chips rappresenta un piatto veloce, gustoso e super saporito che piace davvero a tutti. E’ perfetto per una cena improvvisata tra amici ma anche per una serata informale. Con la ricetta di Benedetta Parodi che, quest’ultima ha presentato in passato durante una puntata di Senti chi mangia, il cooking show di La7 che conduceva, il risultato è garantito anche se si ha poca dimestichezza in cucina.

Gli ingredienti sono:

1 filetto di San Pietro

2 patate

1 cucchiaio di panna

peperoncino

prezzemolo

2 limoni

100 g farina

1 birra

bicarbonato

Dopo aver pulito le patate, tagliatele e fette sottili utilizzando una mandolina o un pelapatate. Mettetele in una ciotola con acqua fredda e lasciatele per qualche secondo. Scolate tutto, posatele su della carta assorbente e tamponate per eliminare la presenza dell’acqua. Lasciatele poi all’aria per farle asciugare bene. A questo punto, tuffatele in olio già caldo e fate friggere fino ad ottenere la doratura desiderata. Posatele, poi, su della carta assorbente.

Per la preparazione della pastella, invece, mettete in una ciotola la farina, un pizzico di bicarbonato ed aggiungiamo la birra (quanta ne serve) ben fredda, poco per volta, mescolando bene tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto denso.

Prendete i filetti di pesce precedentemente tagliati e immergeteli nella pastella. Prelevateli con l’aiuto di una pinza da cucina in modo da eliminare la pastella in eccesso e immergeteli nell’olio ben caldo facendoli friggere fino a quando non saranno ben dorati. Salate il tutto e servite.

Il fish and chips di Benedetta Parodi può essere accompagnato da una salsa ottenuta mescolando dello yogurt bianco al naturale con della senape ed un pizzico di sale oppure mescolando la senape con il miele.