Gli spaghetti Don Alfonso sono uno dei piatti simbolo della cucina mediterranea moderna. Nascono nel celebre ristorante Don Alfonso 1890, nella penisola sorrentina, dove la filosofia della cucina è sempre stata molto chiara: pochi ingredienti, ma eccellenti.
A prima vista potrebbe sembrare una semplice pasta al pomodoro, ma in realtà la preparazione ha un piccolo trucco che cambia completamente il risultato finale. La pasta e il pomodoro vengono preparati separatamente, così da mantenere tutto il profumo degli ingredienti.
Il risultato è un piatto incredibilmente profumato, in cui il sapore del pomodoro fresco incontra quello dell’olio extravergine e del basilico appena spezzato.
Ingredienti
- 400 g di spaghetti di grano duro
- 500 g di pomodorini maturi (meglio se del piennolo o datterini)
- 2 spicchi di aglio
- 4 cucchiai di olio extravergine di oliva
- basilico fresco
- sale q.b.
Preparazione
- Lava i pomodorini e tagliali a metà.
- In una padella versa due cucchiai di olio extravergine e fai rosolare leggermente uno spicchio di aglio.
- Aggiungi i pomodorini e cuocili a fuoco medio per circa 8-10 minuti, schiacciandoli leggermente con una forchetta. Devono diventare morbidi ma restare abbastanza rustici.
- Regola di sale e aggiungi qualche foglia di basilico spezzata con le mani. Tieni il sugo da parte.
- Porta a bollore una pentola con abbondante acqua salata e cuoci gli spaghetti.
- In un’altra padella scalda due cucchiai di olio extravergine con uno spicchio di aglio.
- Scola gli spaghetti molto al dente e trasferiscili nella padella con l’olio profumato.
- Salta la pasta per circa un minuto per farle assorbire l’aroma dell’olio.
- Impiatta gli spaghetti e completa il piatto con i pomodorini caldi e qualche foglia di basilico fresco.
Il dettaglio che rende speciale questa pasta
Il segreto degli spaghetti Don Alfonso è proprio questo passaggio: la pasta non viene saltata nel sugo di pomodoro, ma condita prima con olio e aglio.
Il pomodoro viene aggiunto solo alla fine, così mantiene tutta la sua freschezza e il suo profumo. È un modo semplice ma molto elegante di servire la classica pasta al pomodoro.