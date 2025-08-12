L’insalata di moscardini è una preparazione che porta in tavola il profumo del mare e la leggerezza delle ricette estive. Realizzata con questi deliziosi molluschi, noti anche come polpi di sabbia, lessati e arricchiti con sedano, carote e olive nere, viene completata con un’emulsione di olio extravergine di oliva, succo di limone e un pizzico di sale. Perfetta da gustare tiepida o fredda, si adatta sia come antipasto ricco sia come secondo piatto in pranzi e cene conviviali. Per un risultato eccellente è fondamentale scegliere moscardini freschi, dal colore lucente e dal tipico odore di salsedine.

Come pulire e cuocere i moscardini

Per ottenere un’insalata di moscardini perfetta, la preparazione inizia con una corretta pulizia. Rimuovi il becco corneo al centro dei tentacoli, elimina gli occhi con l’aiuto di forbici da cucina, svuota la sacca dalle interiora e sciacqua abbondantemente sotto acqua corrente. Porta a bollore una pentola capiente con acqua e immergi più volte i tentacoli per farli arricciare.

A questo punto, cuoci i moscardini a fiamma dolce per circa 45 minuti, finché non risultano teneri, poi lasciali raffreddare nella loro acqua di cottura per un’ora. Taglia i tentacoli a pezzi di circa 2 cm e dividi le sacche in quattro parti, ottenendo bocconi uniformi. Questo passaggio è fondamentale per garantire una consistenza morbida e un gusto equilibrato in ogni forchettata.

Condimento e impiattamento

Prepara un’emulsione mescolando energicamente olio extravergine di oliva, succo di limone filtrato e sale. Versa i moscardini in un’insalatiera insieme a sedano e carote tagliati a cubetti, aggiungi le olive nere (o verdi, se preferisci) e un trito di prezzemolo fresco. Completa con una macinata di pepe e mescola bene, in modo che il condimento avvolga ogni ingrediente. Servi su un piatto da portata, magari accompagnando con patate lesse o una fresca lattuga croccante per un piatto completo e scenografico. Questa insalata si conserva in frigorifero in un contenitore ermetico per massimo due giorni, mantenendo intatta la sua freschezza e il suo aroma marino.