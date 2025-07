Quando le zucchine dell’orto iniziano ad abbondare e il caldo invita a preparazioni leggere e veloci, queste frittelline soffici alle zucchine diventano una soluzione perfetta. Un antipasto semplice ma sorprendente, da gustare caldo, appena scolato dall’olio. Il segreto è tutto nella pastella: leggera, quasi spumosa, capace di creare un guscio dorato all’esterno e un interno che si scioglie in bocca. Un risultato che si ottiene senza ingredienti complicati, ma con qualche attenzione nei passaggi e nella scelta delle materie prime.

L’impasto leggero che rende le frittelline una nuvola croccante

Per ottenere una pastella ariosa, servono pochi ingredienti ben dosati: acqua gassata ghiacciata, albume montato e un tocco di lievito istantaneo per dare slancio alla frittura. Le zucchine, naturalmente, vanno scelte fresche, tagliate sottili e fatte riposare con un pizzico di sale per eliminare l’acqua in eccesso.

La farina va setacciata con il lievito, poi si unisce il parmigiano e si aggiunge il tuorlo con l’acqua frizzante, mescolando finché non resta nemmeno un grumo. L’albume, montato a neve ferma, si incorpora con movimenti delicati, dal basso verso l’alto. È questo il passaggio che fa la differenza.

Quando le zucchine sono ben strizzate, si uniscono alla pastella, sempre con attenzione. L’olio di arachide va portato a temperatura medio-alta, e si cuociono due-tre frittelline alla volta, usando un cucchiaio per dosare l’impasto. Dopo pochi minuti per lato, si scolano su carta assorbente.

Il risultato? Crosta asciutta, cuore morbido, sapore pulito. E un profumo che si fa ricordare.

Idee per servirle e varianti da provare

Le frittelline vanno servite subito, quando sono ancora calde e fragranti. Perfette da portare in tavola come stuzzichino per l’aperitivo, stanno benissimo anche accanto a una crema allo yogurt o a una maionese casalinga, magari aromatizzata con senape o lime.

Chi vuole dare un tocco in più può aggiungere alla pastella menta tritata, basilico fresco o pepe nero. Per chi preferisce un gusto più rustico, si può sostituire parte della farina con farina integrale o di ceci, senza compromettere la leggerezza, grazie all’acqua gassata e all’albume.

La consistenza è quello che colpisce davvero: leggera, quasi impalpabile, ma con una frittura asciutta e stabile. Un’ottima scelta quando si vuole usare al meglio le zucchine estive senza cadere nelle solite ricette.

E chi assaggia, di solito, ne chiede subito un’altra.