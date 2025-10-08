L’attuale crisi economica spinge molte famiglie a contenere le spese anche sulla tavola. I tagli colpiscono spesso la spesa alimentare, con la scelta di prodotti più economici e il sacrificio di ciò che viene considerato superfluo. Nonostante questo, è possibile cucinare piatti genuini, nutrienti e ricchi di sapore senza superare i 10 euro complessivi. Con pochi ingredienti e un po’ di attenzione, si può organizzare una cena completa che mette d’accordo grandi e piccoli.

Piatti semplici con ingredienti a basso costo

Tra i primi alimenti da considerare ci sono le uova, economiche e versatili. Con una confezione si prepara una frittata in grado di sfamare un’intera famiglia. Basta arricchirla con cipolla soffritta, un po’ di lattuga romana saltata in padella e pepe nero. Una volta uniti gli ingredienti alle uova sbattute, la cottura in padella porta in tavola un piatto sostanzioso e veloce. Il secondo protagonista è la pasta, alimento centrale della cucina italiana. Il suo prezzo contenuto la rende alla portata di tutti. Con il tonno in scatola si ottiene un condimento gustoso: basta scaldarlo in padella con olio, aglio e prezzemolo. Una variante altrettanto economica è la salsa al pomodoro, arricchita con qualche foglia di basilico e una spolverata di parmigiano. Un pacco di pasta e quattro scatolette di tonno costano insieme meno di tre euro, dimostrando come sia semplice mettere in tavola un primo piatto nutriente.

Per il secondo, un’opzione economica è il polpettone di manzo. Bastano poco più di due chili di carne macinata, uova e mollica di pane. L’impasto, insaporito con prezzemolo e pepe, viene modellato in un salsicciotto e cotto in forno fino a doratura. Accompagnato da un purè di patate, anche istantaneo, diventa un piatto completo e molto sostanzioso senza incidere troppo sul budget. Infine, il pollo alla cacciatora è un grande classico della cucina popolare, perfetto per chi vuole cucinare un piatto saporito con ingredienti economici. Un pollo intero costa in media 4-5 euro. La ricetta richiede solo carote, sedano, cipolle e pomodori pelati. Dopo una prima rosolatura in padella con un filo di olio, il pollo viene cotto con le verdure e il pomodoro per circa mezz’ora. Il risultato è un secondo piatto gustoso, che può sfamare facilmente una famiglia.

Risparmio e qualità: accorgimenti utili

Per organizzare una cena economica serve attenzione anche al modo in cui si fa la spesa. I grandi supermercati propongono offerte settimanali che permettono di acquistare prodotti di qualità a prezzi ridotti. Tenere d’occhio i volantini o sfruttare le promozioni consente di risparmiare senza sacrificare il gusto. Un altro accorgimento riguarda l’uso degli avanzi: il pane raffermo può essere utilizzato nella preparazione del polpettone, mentre le verdure rimaste in frigo possono arricchire frittate o zuppe. Anche l’olio extravergine va dosato con attenzione, evitando sprechi e mantenendo il giusto equilibrio.

Queste semplici strategie, unite a ricette collaudate della tradizione, dimostrano che con meno di 10 euro è possibile portare in tavola una cena completa, capace di unire il sapore della cucina casalinga con la necessità di contenere i costi. Un approccio che, in tempi difficili, diventa non solo utile ma quasi indispensabile.