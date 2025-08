C’è un piatto che più di altri sa rievocare l’infanzia, le cene improvvisate, la cucina della nonna: è la pizza di pasta, una preparazione semplice che nasce da un gesto quotidiano, quello di non buttare via niente. Bastano pochi ingredienti, un po’ di fantasia e una padella capiente per trasformare gli avanzi in un piatto unico, croccante e gustoso. A casa si preparava spesso quando avanzava della pasta, e ogni volta era diversa: a volte con salumi e formaggi, altre volte — come in questa variante — con le verdure di stagione che si trovavano nel cassetto del frigo.

Con due uova, un po’ di scamorza, peperoni, zucchine, qualche cucchiaio di pesto e un tocco di parmigiano, nasce una pizza di pasta filante all’interno e dorata all’esterno, cotta direttamente in padella senza accendere il forno. Una ricetta comoda, veloce e versatile, perfetta anche per un pranzo da portare via o per svuotare il frigorifero in modo intelligente.

Come si prepara la pizza di pasta con verdure in padella

Per realizzarla servono circa 250 grammi di pasta già cotta, ideale se avanzata dal giorno prima. Se non l’hai, puoi cuocerla al momento, scolandola al dente. Inizia lavando e tagliando a dadini due peperoni e una zucchina. In una padella, soffriggi una cipolla con un filo d’olio extravergine d’oliva, poi aggiungi le verdure e lasciale cuocere per circa dieci minuti a fuoco medio, salando leggermente.

Nel frattempo, taglia a cubetti 200 grammi di scamorza e tienila da parte. In una ciotola ampia, unisci la pasta cotta, le verdure saltate, le due uova intere, la scamorza, due cucchiai di parmigiano grattugiato, un cucchiaino di pesto al basilico e, se ti piace, un pizzico di rosmarino tritato. Mescola bene il tutto con un cucchiaio, senza schiacciare troppo la pasta.

Scalda una padella antiaderente con poco olio e spolvera leggermente il fondo con pangrattato: aiuterà a ottenere una superficie croccante. Versa il composto di pasta e pressalo leggermente con un cucchiaio per distribuirlo in modo uniforme. Cuoci a fiamma bassa per circa 7 minuti, poi gira la pizza aiutandoti con un piatto (come si fa con le frittate) e cuoci anche l’altro lato per altri 6-7 minuti. Quando sarà dorata e compatta, la pizza è pronta.

Si serve appena tolta dal fuoco, ma se dovesse avanzare, può essere conservata in frigorifero per un giorno, all’interno di un contenitore ermetico. Si può riscaldare in padella o in forno, ma meglio evitare il microonde per non rovinare la crosticina.

Croccante, filante e zero sprechi: perché funziona

Questa pizza è molto più di una ricetta: è un’idea salva-spesa che recupera ciò che si ha in casa senza rinunciare al gusto. Con una base versatile, puoi cambiare ogni volta gli ingredienti in base a quello che hai nel frigorifero. Funziona bene con melanzane, broccoli, pomodorini, ma anche con resti di formaggi a pezzetti, o con affettati avanzati come mortadella o speck. Le uova fanno da legante, mentre il formaggio dona cremosità.

Il risultato è un piatto che mette d’accordo tutti, grandi e bambini, perfetto anche da portare fuori per un picnic o per un pranzo veloce al lavoro. Una ricetta da tenere sempre pronta, che ricorda la cucina casalinga di una volta e, allo stesso tempo, si adatta bene alla vita di oggi. Croccante fuori, filante dentro, si prepara in poco tempo e porta in tavola un’idea intelligente contro lo spreco.