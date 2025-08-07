Se cerchi un dolce facile da preparare, senza glutine, senza burro e senza complicazioni, questo ciambellone con ricotta e cioccolato può risolvere molte situazioni: colazioni leggere, merende dell’ultimo minuto o dessert dell’ultima ora. Non c’è bisogno di impastare né di accendere la planetaria: bastano una ciotola, una frusta e uno stampo. La consistenza è soffice ma compatta, quasi cremosa, con un profumo di limone e vaniglia che riempie la cucina durante la cottura. Non contiene farine, quindi è adatto anche a chi segue una dieta gluten free, e può essere personalizzato in molti modi.

Come si prepara il ciambellone senza farina

La base della ricetta è semplicissima: si lavora la ricotta con lo zucchero (o un dolcificante), si aggiungono le uova una alla volta, e si profuma il tutto con estratto di vaniglia e limone. Dopo aver incorporato l’amido di mais setacciato, si aggiungono le gocce di cioccolato e si versa tutto nello stampo. La cottura avviene in forno statico a 170°C per circa 40 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e lo stecchino uscirà asciutto. È importante lasciar raffreddare completamente prima di sformare, per evitare che il dolce si rompa o perda struttura.

Il risultato è una torta che non contiene farina, né lievito, ma rimane morbida grazie all’umidità della ricotta. È perfetta anche per chi vuole evitare il glutine, purché tutti gli ingredienti siano certificati. Può essere servita al naturale oppure con zucchero a velo, composte di frutta o un cucchiaio di panna montata. Si conserva in frigorifero per 3-4 giorni, ma è consigliabile tirarla fuori 15 minuti prima di servire, per apprezzarne meglio la consistenza cremosa.

Varianti possibili e consigli utili per un risultato perfetto

Il bello di questa ricetta è che può essere adattata facilmente: al posto delle gocce di cioccolato si possono usare uvetta, nocciole tritate, cocco, oppure inserire frutta fresca come fragole o lamponi. Per chi desidera una versione senza zucchero, basta sostituirlo con eritritolo o stevia. Anche la fecola di patate può essere usata al posto dell’amido di mais per una consistenza più soffice. Se si desidera una variante al cacao, è sufficiente sostituire parte dell’amido con cacao amaro.

L’unico accorgimento da seguire riguarda la ricotta, che deve essere ben scolata se troppo liquida, e la cottura: non aprire il forno prima dei 35 minuti per evitare che si abbassi. Lo stampo consigliato è da 20 cm con foro centrale, antiaderente o rivestito con carta forno.

Questo ciambellone è adatto anche alla congelazione: si taglia a fette, si congela separatamente e si scongela all’occorrenza. È privo di glutine, privo di farina raffinata, e senza lievito: una ricetta leggera e completa che può far parte di una dieta equilibrata o semplicemente soddisfare una voglia improvvisa di dolce. E con sei ingredienti, in soli cinque minuti, non ci sono davvero scuse per non provarlo.