Quando il caldo si fa sentire, un dessert fresco e cremoso può davvero cambiare la giornata. Il gelato alla menta rientra tra le preparazioni più semplici e apprezzate della stagione. Non serve la gelatiera, né lunghe preparazioni: bastano quattro ingredienti e qualche ora in freezer per ottenere un dolce che conquista per la sua leggerezza e il suo profumo. È adatto a ogni età, perfetto a fine pasto ma anche per una pausa dolce nel pomeriggio.

Ingredienti semplici, preparazione veloce

Per preparare il gelato alla menta servono solo: 330 ml di latte, 110 grammi di zucchero semolato, 310 ml di panna fresca da montare e 70 ml di sciroppo di menta. Quest’ultimo si può acquistare già pronto oppure fare in casa, con acqua, zucchero e foglie di menta lasciate in infusione. Il risultato è un gusto più naturale, meno dolce, ma più profumato.

La preparazione inizia con il latte e lo zucchero messi a scaldare in un pentolino. Quando il composto inizia a sobbollire, si aggiunge lo sciroppo di menta e si mescola. Va lasciato poi raffreddare bene, prima a temperatura ambiente, poi in frigorifero. Nel frattempo, si monta la panna fredda a neve ferma, una fase che dà struttura al gelato.

Una volta raffreddato il composto liquido, va unito alla panna con movimenti lenti, dal basso verso l’alto, per non smontarla. Il tutto si trasferisce in un contenitore basso e largo, coperto con coperchio o pellicola. Dopo almeno sei ore in freezer, il gelato raggiunge la consistenza ideale per essere servito con il dosatore.

Idee per servire e combinazioni originali

Il gelato alla menta, servito in coppette individuali, si può decorare con foglioline fresche per esaltare l’aroma, ma anche con riccioli di cioccolato, cocco tostato, lamelle di mandorle o cialde fatte in casa, per creare giochi di consistenza.

Chi cerca varianti può abbinarlo a un sorbetto alla menta, oppure usarlo come guarnizione per dolci freddi come cheesecake o mousse al cioccolato. Il contrasto tra la freschezza della menta e il sapore deciso del cioccolato fondente è uno dei più apprezzati, anche dai più piccoli.

È una ricetta che si adatta facilmente a scelte alimentari più naturali: niente coloranti, niente conservanti. Solo pochi ingredienti da mescolare e congelare. E proprio questa semplicità rende il gelato alla menta una scelta adatta anche a chi vuole evitare dolci industriali o ha poco tempo da dedicare alla cucina.

Con pochi passaggi, anche senza esperienza, si ottiene un dessert rinfrescante, leggero e fatto in casa. Da gustare sul balcone, in terrazzo o dopo cena, magari con qualche amico. Basta una cucchiaiata per sentirsi già un po’ più in estate.