La cucina siciliana, con i sapori tipici dell’Isola, è famosa in tutto il mondo e, oltre ai piatti più noti, esiste anche un piatto che non viene proposto spesso ma che rappresenta una vera delizia per gli occhi e il palato. Il riso filante al forno, infatti, è un piatto perfetto per una cena importante quando si ha voglia di stupire gli ospiti ma anche quando si sceglie di coccolarsi da soli.

Nonostante il nome, si tratta di un piatto che, con un po’ di dimestichezza in cucina, si prepara in poco tempo. Naturalmente, serve dedizione e, soprattutto tempo perché è una ricetta che richiede dei passaggi che non possono essere saltati. Prima della preparazione del riso nella teglia, infatti, è importante preparare del brodo vegetale e della besciamella anche se, quest’ultima, può essere sostituita con la besciamella in vendita in tutti i supermercati.

La ricetta del riso filante al forno alla siciliana: goloso e irresistibile

Il riso filante al forno alla siciliana è un piatto che merita di essere assaggiato almeno una volta e che vi farà riscoprire i sapori tipici di un’isola mozzafiato non solo d’estate ma anche durante i mesi freddi dell’anno. Per preparare il riso filante alla siciliana di Daniele Badursi e Daniela Salfi occorrono diversi ingredienti.

Per il riso:

Riso 400g

mozzarella 350g

prosciutto cotto 170g

burro 30g

parmigiano 50g

besciamella 400ml

prezzemolo

pangrattato.

Per il brodo:

Cipolla

carota

sedano

pomodori

patata

sale

olio evo

zafferano 1 bustina 1g

acqua 1 litro.

Per la besciamella:

latte 400ml

burro 40g

farina 00 40g

noce moscata

sale.

Per prima cosa preparate la besciamella se preferite quella fatta in casa, successivamente, il brodo vegetale mettendo in una pentola tutte le verdure con l’acqua e versando la bustina di zafferano. Appena sarà pronto, filtrate il brodo e versatelo in una pentola in cui andrà anche il riso. Appena il riso assorbirà tutto il brodo e sarà al dente (serviranno circa 10 minuti), spegnete il fuoco.

Versate la besciamella nel riso, aggiungete il prosciutto cotto, la mozzarella, metà dose di parmigiano, prezzemolo e mescolate. Versate tutto in una teglia. Adagiate sulla superficie il burro a pezzi, il parmigiano e pangrattato. Cuocete in forno statico a 200 gradi per 15 minuti e poi altri 5 minuti con la modalità grill.

Il risultato è un piatto unico, davvero strepitoso, super goloso e saporito.