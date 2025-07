Nel mondo della cucina vegana, sempre più attento alla sostenibilità e alla qualità degli alimenti, c’è un’idea che ha conquistato centinaia di persone: un parmigiano vegetale, senza latte né derivati, ma capace di imitare sapore e consistenza del formaggio stagionato più famoso d’Italia. La ricetta, ideata da Serena, attiva da anni con il suo canale YouTube Benvenuti a Las Vegans, ha attirato l’attenzione per la semplicità degli ingredienti e la resa finale sorprendente.

Questo formaggio vegano si presenta con una crosticina esterna asciutta e un cuore dalla consistenza compatta, tanto da poter essere grattugiato come quello originale. Nessun ingrediente raro, nessuna tecnica complicata: bastano pochi elementi, già presenti in molte cucine, e il risultato è adatto a condire pasta, risotti, verdure gratinate, o da usare a scaglie sulle pizze.

Gli ingredienti necessari e il procedimento passo dopo passo

La ricetta di Serena richiede: farina di ceci, fecola di patate, acqua, lievito alimentare in scaglie, aglio in polvere e olio di cocco. Si inizia mescolando tutto nel frullatore, fino a ottenere una crema liscia. Il composto va poi trasferito in un pentolino e cotto a fiamma moderata, mescolando con costanza. Inizialmente si formano dei grumi, ma si sciolgono gradualmente, lasciando spazio a un impasto denso, lavorabile con una spatola.

A quel punto si passa alla modellatura: l’impasto, ancora caldo, va versato in una fuscella da ricotta oppure in uno stampo simile, quindi pressato leggermente per compattare il tutto ed eliminare l’aria. Una volta freddo, si copre con carta assorbente e si mette in frigo per 24 ore, tempo durante il quale si forma la crosticina esterna e la parte interna assume la consistenza ideale.

Il risultato finale può essere grattugiato, tagliato a cubetti o sciolto leggermente in cottura, rendendolo un perfetto sostituto del parmigiano classico anche per chi segue una dieta vegana o ha intolleranze ai latticini.

Una ricetta che unisce semplicità, gusto e sostenibilità

Questa versione vegetale del parmigiano rappresenta una sintesi efficace tra gusto e rispetto per l’ambiente. Gli ingredienti sono facili da reperire, economici e accessibili anche a chi non ha esperienza in cucina. Non serve nessun robot avanzato o forno: basta un frullatore e un pentolino.

Il successo della ricetta è confermato dal pubblico del canale Benvenuti a Las Vegans, che ha più volte replicato la preparazione, apprezzandone la versatilità e il sapore fedele all’originale. L’idea di Serena nasce da un’esigenza concreta: trovare un formaggio vegetale che non fosse solo un’alternativa, ma anche una soluzione gustosa e pratica da usare ogni giorno.

Chi vuole cimentarsi può seguire il video completo sul suo canale YouTube, dove Serena mostra tutti i passaggi, con consigli utili per evitare errori e ottenere un risultato sempre perfetto. La sua proposta ha il merito di avvicinare alla cucina vegetale anche chi non è strettamente vegano, ma è curioso di provare nuove ricette, senza rinunciare al piacere del buon cibo.