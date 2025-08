Una torta semplice, senza fronzoli, che profuma di casa e finisce sempre prima del previsto. È il dolce che ho preparato per colazione, sperando durasse almeno fino a merenda. E invece niente: sparita in poche ore. Così buona che ogni volta tocca rifarla. La torta bicolore striata mette d’accordo tutti, perché unisce la dolcezza della vaniglia al gusto intenso del cacao, con una consistenza soffice che si scioglie in bocca. È pronta davvero in cinque minuti, senza sbattimenti né impasti complicati. Si monta tutto in una ciotola, si versa nello stampo a strati alterni e si inforna. Il risultato è un dolce genuino, ideale per iniziare la giornata ma anche perfetto per uno spuntino o una fetta dopo cena.

Una torta, due gusti e nessuno sforzo

Non serve nulla di particolare, solo uova, ricotta, farina, cacao e poco altro. Il procedimento è così semplice che basta una frusta a mano. Si inizia mescolando in una ciotola le uova con lo zucchero e lo zucchero vanigliato, poi si uniscono latte e olio di semi, e subito dopo la ricotta. A questo punto si aggiungono farina e lievito ben setacciati. Il composto va diviso a metà: in una parte si aggiunge il cacao amaro, mentre l’altra resta chiara. Si versa l’impasto nello stampo imburrato alternando cucchiaiate scure e chiare, creando le tipiche venature striate della torta bicolore.

La cottura richiede 35 minuti a 180°C, ma si consiglia sempre la prova stecchino per essere certi. Una volta sfornata, basta aspettare qualche minuto e poi si può gustare. Con una spolverata di zucchero a velo è ancora più bella da vedere, ma anche al naturale fa la sua figura.

Perfetta per colazione, eppure non dura mai

Nonostante si prepari in un attimo, questa torta ha tutto quello che serve: è morbida, umida al punto giusto, mai asciutta né pesante. Il mix tra impasto alla vaniglia e impasto al cacao la rende golosa, ma senza esagerare. Perfetta anche per i bambini o per accompagnare una tazza di tè.

Si conserva per 3-4 giorni sotto una campana per dolci, a temperatura ambiente, ma è difficile che ci arrivi. A casa mia non dura mai più di mezza giornata. Spesso la rifaccio due volte nello stesso weekend. Il profumo che lascia in cucina già da solo vale la preparazione. E per chi ha poco tempo, è davvero una salvezza: niente sbattimenti, zero planetaria, solo ingredienti semplici e 5 minuti per mescolare tutto.

È il classico dolce fatto in casa che non stanca mai. Chi ama il ciambellone o le crostate troverà nella torta bicolore una degna alternativa, pronta più in fretta e con lo stesso effetto “fatto con amore”. Basta provarla una volta per capire perché sparisce così in fretta.