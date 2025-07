Non è una quiche né una classica torta salata. È qualcosa di più pratico, più diretto, più quotidiano. La pizza rustica di zucchine è una di quelle ricette che si preparano senza pensarci troppo, usando quello che c’è in frigo. Nasce dalla semplicità degli ingredienti estivi, si adatta a ogni occasione e piace a tutti. In casa gira da anni: la si fa d’estate, quando le zucchine sono nel pieno del loro sapore, ma torna utile in ogni stagione. Si può preparare con pasta sfoglia o brisè, con mozzarella o con formaggi avanzati. Cambia ogni volta, eppure resta sempre riconoscibile: croccante fuori, morbida dentro, con un ripieno profumato che sa di basilico e formaggio.

Come si prepara la pizza rustica di zucchine: ingredienti, passaggi e forno acceso

Per la base si può scegliere tra un rotolo di pasta sfoglia o pasta brisè, anche già pronta. Per il ripieno servono 700 grammi di zucchine fresche, un uovo, circa 100 grammi di mozzarella (o quello che c’è: fontina, scamorza, asiago), 40 grammi di parmigiano grattugiato, aglio, olio extravergine, sale e qualche foglia di basilico fresco. Le zucchine vanno lavate, tagliate a cubetti e saltate per 10 minuti in padella con aglio e olio. L’importante è non cuocerle troppo: devono restare sode, altrimenti il ripieno rischia di diventare acquoso. Una volta cotte, vanno lasciate raffreddare.

In una ciotola si sbatte l’uovo con il parmigiano, poi si aggiungono le zucchine fredde, il basilico spezzettato e la mozzarella a cubetti piccoli. Il composto va mescolato fino a risultare omogeneo. A questo punto si stende la base in una teglia rotonda da 24-26 cm, lasciando i bordi leggermente alti. Si versa il ripieno e si ripiega la sfoglia verso l’interno. Prima di infornare, si può punzecchiare la superficie per evitare rigonfiamenti e favorire una cottura uniforme.

La cottura avviene in forno statico già caldo, a 180°C per circa 25 minuti, finché la superficie è ben dorata e il ripieno compatto. Una volta fuori dal forno, la pizza rustica si lascia intiepidire qualche minuto prima di tagliarla a fette. Ottima sia calda che a temperatura ambiente, è perfetta anche per picnic, brunch o come piatto da portare.

Consigli pratici, errori da evitare e varianti possibili

Questa ricetta non ha bisogno di perfezione, ma qualche accortezza aiuta. Prima cosa: raffreddare bene le zucchine prima di unirle al resto. Metterle calde nella sfoglia rende il fondo molle. Poi, attenzione alle quantità: troppa mozzarella rilascia acqua in cottura e rovina la consistenza. Per chi preferisce un gusto più marcato, si può usare pecorino al posto del parmigiano o aggiungere scamorza affumicata.

Tra le varianti più riuscite ci sono quelle con melanzane grigliate, zucca saltata in padella o un mix con cipolla caramellata. Se hai un rotolo di sfoglia integrale, puoi usarlo per dare un tocco più rustico. Vuoi un ripieno più ricco? Aggiungi 50 grammi di ricotta o un secondo uovo. Se temi che il fondo non regga, cuoci la base in bianco per 5 minuti prima di aggiungere il ripieno. La ricetta si adatta anche a versioni senza glutine, usando basi apposite.

In frigo, ben coperta, si conserva fino a due giorni. Prima di servirla basta scaldarla per qualche minuto in forno o in padella. Il sapore migliora col tempo. E, come spesso accade, la fetta del giorno dopo è ancora più buona.