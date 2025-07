Con il caldo che spegne la voglia di accendere il forno, cresce la ricerca di ricette semplici, dolci e senza cottura. Tra le più condivise online c’è quella di Elena Amatucci, food blogger seguita da oltre 236.000 utenti su Instagram, che ha conquistato i social con una sbriciolata estiva fredda da preparare in pochi minuti. Un dolce compatto, goloso, cremoso e perfetto per l’estate, che ha già raccolto quasi mezzo milione di visualizzazioni.

Come si prepara la sbriciolata estiva senza forno

La ricetta è pensata per chi cerca una preparazione semplice ma d’effetto, da gustare in ogni momento della giornata. Gli ingredienti sono pochi e facilmente reperibili. Per la base: 500 g di biscotti al cacao, 200 g di burro fuso. Per la crema: 250 g di ricotta o mascarpone, 70 g di zucchero, 200 ml di panna fresca da montare, 200 g di Nutella.

Si parte frullando finemente i biscotti, poi si mescolano al burro fuso fino a ottenere un composto sabbioso ma compatto. Una parte si pressa sul fondo di una tortiera a cerniera, rivestita di carta forno. Va lasciata raffreddare in frigo almeno 15 minuti.

Nel frattempo si lavora la ricotta con lo zucchero, si monta la panna e la si unisce alla crema con movimenti delicati. La base, ormai fredda, viene coperta da uno strato di Nutella, poi dalla crema morbida. La parte avanzata dei biscotti si sbriciola in superficie. Il dolce riposa in frigo almeno un’ora.

Il risultato? Una torta fredda cremosa, con base croccante e un cuore morbido, da tagliare a fette spesse e gustare fredda.

Perché questo dolce è perfetto per l’estate (e cosa consiglia Elena)

La forza della sbriciolata fredda è nella sua versatilità: si può variare il tipo di crema, sostituire la Nutella con confetture, usare frutta fresca o aggiungere granella di nocciole. Elena Amatucci suggerisce di scegliere biscotti non troppo dolci, per non sbilanciare il gusto, e una ricotta freschissima, ben scolata. Anche la panna deve essere montata il giusto, per non appesantire la crema.

La blogger consiglia di rispettare i tempi di riposo: il frigo compatta la base e permette ai sapori di amalgamarsi. Il dolce può essere preparato la sera prima e servito il giorno dopo. Per seguirla passo passo, Elena ha pubblicato sul profilo @gnamgnam.it le foto di ogni fase, così da rendere il procedimento ancora più semplice anche per chi non ha esperienza in cucina.

In pochi minuti, senza cottura e con ingredienti base, si può ottenere un dolce da pasticceria da servire dopo pranzo, a merenda o come torta d’occasione. Fresca, veloce, cremosa e sempre perfetta, la sbriciolata estiva è destinata a restare tra i dolci preferiti dell’estate.