Chi pensa che il gelato sia vietato durante una dieta ipocalorica sbaglia di grosso. A confermarlo è Alessio Di Gennaro, biologo nutrizionista, che in un video pubblicato su TikTok ha elencato le opzioni da preferire per concedersi una pausa dolce anche nei mesi estivi, senza vanificare gli sforzi fatti a tavola. Secondo Di Gennaro, la soglia da non superare per uno spuntino equilibrato si aggira intorno alle 150 kilocalorie, e ci sono diversi gelati, sia confezionati che artigianali, che rientrano perfettamente in questo limite.

I gelati con meno calorie da scegliere nei bar o al supermercato

Tra le opzioni più leggere consigliate dal nutrizionista, spicca il classico Fior di fragola, con solo 60 kcal a porzione. È uno stecco semplice, con base alla fragola e un sottile strato di panna, ideale per chi cerca qualcosa di rinfrescante ma poco impegnativo sul piano calorico.

Un’altra scelta valida è il Cremino, che combina cioccolato e panna con un apporto di circa 122 kcal per unità. Resta sotto il limite suggerito e si adatta bene come spuntino pomeridiano.

Anche la Coppa del nonno, amatissima per il gusto al caffè, fornisce circa 150 kcal, rientrando così nei parametri indicati da Di Gennaro.

Per chi ha esigenze più specifiche, sono disponibili sul mercato i gelati proteici, pensati per chi vuole limitare i grassi e incrementare l’assunzione di proteine. Diverse aziende ne offrono versioni gustose con un bilancio nutrizionale favorevole, ottime anche come merenda dopo l’attività fisica.

Un discorso a parte riguarda il gelato artigianale, che secondo il nutrizionista non va escluso del tutto. Va però scelto con maggiore attenzione, sia per le dimensioni della porzione, sia per gli ingredienti. Le creme più dense, come pistacchio o nocciola, sono spesso più caloriche delle basi alla frutta.

Inserire il gelato nella dieta senza compromettere i risultati

L’idea centrale, per Di Gennaro, è che il gelato non debba essere visto come un “errore alimentare”, ma come una scelta ponderata. Se si selezionano porzioni corrette e prodotti con valori energetici sotto le 150 kcal, si può gustare senza sensi di colpa. L’importante è non affidarsi al caso: leggere le etichette, evitare gli extra come coni farciti o coperture zuccherine, e mantenere il controllo sulle quantità.

Il messaggio è chiaro: niente proibizioni, solo buone abitudini. E il gelato, con le giuste accortezze, può far parte a pieno titolo di un regime controllato, regalando un momento di piacere anche a chi segue una dieta dimagrante o equilibrata.

Il video completo con tutti i suggerimenti è disponibile sul profilo TikTok del nutrizionista, dove vengono approfondite anche le differenze tra i prodotti e i trucchi per riconoscere le etichette più adatte. Un approccio realistico, utile per godersi l’estate senza dover rinunciare a uno degli alimenti più amati.