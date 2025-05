La merenda dei bambini per eccellenza, onnipresente in tutte le dispense d’Italia, La Nutella non è una crema spalmabile qualsiasi. La Nutella è un ricordo, multi-generazionale e trasversale, che accomuna tutti, grandi e piccini, ormai da decenni, un momento di dolcezza infinita da dedicarsi alla fine di una lunga giornata.

Che preferiate mangiarla direttamente da barattolo, con un cucchiaio si spera o spalmata su una morbida fetta di pane, la Nutella rimane imbattibile. Eppure, soprattutto negli ultimi anni, tra diete e problemi legati all’alimentazione, godersi questa piccola coccola pare sia diventato un problema.

Ma come sempre la soluzione esiste ed è davvero facile da fare a casa, bastano 5 minuti e giusto un paio di utensili. Una Nutella leggera, senza zuccheri artificiali o coloranti, adatta a ogni necessità alimentare e con gusto che rivaleggia con quella comprata al supermercato.

Adatta soprattutto a chi cerca un sostituto naturale per proporre una merenda più salutare ai bambini, magari per spiegargli i segreti della buona alimentazione. Ma è anche perfetta per dare un tocco cioccolatoso a qualche dolce dietetico, mantenendo comunque basso l’apporto calorico.

Con sole 31kcal per porzione, questa crema spalmabile al cioccolato è perfetta per accompagnare anche gli spuntini pre-workout, perché un tocco di dolce aiuta sempre. Quindi cosa aspetti? Segui la ricetta e prova anche tu la Nutella all’acqua fatta in casa.

Ingredienti:

100 g di cacao amaro

30 g di miele

180 ml di acqua

Prendiamo il nostro fidato frullatore e prepariamo tutti gli ingredienti, basterà unirli tutti insieme direttamente dentro la brocca dell’elettrodomestico. Uniamo quindi, il cacao, rigorosamente amaro, il miele, meglio se naturale e infine l’acqua, selezioniamo una velocità media e frulliamo per qualche secondo.

Potete anche usare un frullatore a immersione, basterà usare un barattolo abbastanza alto per evitare che il composto schizzi fuori. Anche in questo caso, basterà unire tutti gli ingredienti e frullare, iniziate lentamente e lasciate che gli ingredienti si uniscano per bene.

Il composto ottenuto sarà liscio e lucido, cremoso al punto giusto e perfetto per essere conservato in un barattolo di vetro anche per qualche giorno. Una volta conservata in frigo potrebbe solidificare col freddo, ma basta tirarla fuori dal frigo qualche minuto prima di usarla, tornerà subito morbida.

Inoltre, questa ricetta di sposa bene anche a piccole variazioni, magari aggiungendo della frutta secca o cambiando la quantità d’acqua, così da trovare la consistenza migliore. Potete anche usarla come guarnizione o glassatura per altro dolci dietetici, ma anche come ripieno o come copertura per praline o gelati.