Nuova preparazione ai fornelli per Daniele Persegani, volto noto di È sempre mezzogiorno. Questa volta lo chef ha proposto una pasta al pesto “sciuè sciuè”, pensata per chi desidera un piatto sfizioso senza dover passare ore in cucina. La ricetta è costruita su pochi ingredienti freschi e genuini, da lavorare con rapidità per esaltare al meglio il profumo del basilico.

Ingredienti freschi e passaggi rapidi

Per la base della ricetta servono 320 g di cavatappi, due mazzi di basilico fresco, 200 g di formaggio grattugiato, 50 g di pecorino, 20 g di pinoli, uno spicchio di aglio, 100 ml di olio extravergine d’oliva, qualche cubetto di ghiaccio e un pizzico di sale.

Il procedimento inizia con una tecnica che Persegani utilizza spesso per mantenere vivo il colore del basilico: le foglie vengono sbollentate per pochi istanti, poi subito immerse in acqua e ghiaccio per bloccare la cottura e fissare il verde brillante. Dopo averle ben scolate, si passa alla fase della lavorazione vera e propria. In un mixer vanno inseriti i pinoli tostati, l’aglio (secondo gusto personale), il formaggio grattugiato, il pecorino e il basilico raffreddato. A questo si aggiungono alcuni cubetti di ghiaccio, che aiutano a mantenere la temperatura bassa e a ottenere una consistenza cremosa. Frullando il tutto si ottiene un pesto vellutato, pronto a legarsi con la pasta.

Un piatto semplice ma ricco di gusto

Mentre il condimento prende forma, si cuoce la pasta in abbondante acqua salata. Una volta scolata, i cavatappi vengono versati in una ciotola capiente e amalgamati con il pesto appena preparato. Il risultato è un primo piatto dal sapore intenso, che unisce la dolcezza del basilico al carattere del pecorino e alla delicatezza dei pinoli. La forza di questa ricetta sta nella sua rapidità: pochi passaggi, ingredienti di qualità e un gusto che conquista in ogni stagione. Perfetta per un pranzo veloce, può essere servita anche in porzioni ridotte come primo in un menu più articolato. Chi desidera rivedere i momenti della preparazione, con i consigli pratici dello chef, può trovare i video delle puntate di È sempre mezzogiorno direttamente su RaiPlay, dove sono raccolte tutte le ricette presentate in trasmissione.