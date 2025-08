Luisa Ranieri non è solo una delle attrici italiane più brave e amate da pubblico e addetti ai lavori ma è anche un’ottima cuoca. Napoletana, l’attrice, quando non lavora, ama preparare dei piatti strepitosi per il marito Luca Zingaretti e per le figlie Emma e Bianca. Quelle dell’attrice sono ricette semplici, con pochi ingredienti, estremamente gustose e saporite e soprattutto che si preparano in pochissimo tempo.

Lavorando molto, anche Luisa Ranieri non ha molto tempo da dedicare alla cucina e così predilige spesso ricette che si preparano in dieci minuti senza rinunciare al gusto. La sua pasta estiva, ad esempio, rientra in questa categoria e si prepara con ingredienti che, durante la bella stagione, si trovano molto facilmente e, soprattutto, sono presenti quasi sempre in tutte le case.

La pasta estiva di Luisa Ranieri che piace a tutti: bastano 10 minuti per preparala

Per preparare la pasta estiva di Luisa Ranieri basta un pacco di paccheri, dei pomodori rossi, qualche foglia di basilico e 10 minuti del vostro tempo.

Ingredienti per 2 persone:

180 g di paccheri

4-5 pomodori San Marzano ben maturi (o pelati di qualità)

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Qualche foglia di basilico fresco

Sale q.b.

(Facoltativo: una grattugiata di parmigiano)

Per prima cosa scaldate l’olio e aggiungete l’aglio leggermente schiacciato. Quando l’aglio sarà dorato, aggiungete i pomodori tagliati a cubetti o i pelati in base alle vostre preferenze. Dopo aver aggiunto un pizzico di zucchero per togliere l’acidità del pomodoro, fate cuocere per circa 10 minuti finché il sugo non sarà ben cotto e cremoso.

Nel frattempo, mettete a bollire l’acqua e cuocete i paccheri. Dopo aver scolato la pasta, saltatela con il sugo, aggiungete qualche foglia di basilico a crudo e mantecate con il parmigiano che, però, può anche non essere aggiunto se non lo mangiate. Servite la pasta ben calda e conquisterete il palato di tutti i vostri ospiti.

D’estate, quando non si ha tanta voglia di cucinare per il caldo, improvvisare una cena con amici è davvero facile. Con pochissimi ingredienti, sempre presenti in dispensa, si può tranquillamente servire un ottimo e gustoso piatto di pasta.

La ricetta di Luisa Ranieri, dunque, è assolutamente perfetta per le vostre cene durante le vacanze e, soprattutto, riuscirete a prepararla anche al termine di una lunga giornata al mare. Se, invece, avete voglia di dedicare ulteriore tempo alla cucina, potete provare anche il polpo con patate, un piatto classico della cucina italiana ma sempre molto amato.