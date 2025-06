Con l’aumento delle temperature, cresce anche il bisogno di piatti semplici, veloci e rinfrescanti. Nelle cucine di casa e nei menu delle tavole all’aperto, la pasta fredda resta uno dei piatti più amati, sia per la sua capacità di adattarsi a ogni contesto, sia per le infinite varianti che consente. Tra le versioni più apprezzate, c’è quella realizzata dallo chef Daniele Persegani, volto noto della cucina italiana, che ha condiviso una ricetta pensata per esaltare gli ingredienti di stagione senza rinunciare alla bontà.

Ingredienti di stagione e metodo di cottura consigliato

La ricetta parte da una base solida: le mezze penne, un formato corto che trattiene bene i condimenti. Il primo consiglio è tutto sulla cottura: Persegani suggerisce di scolarle al dente, anche qualche minuto prima rispetto alle indicazioni sulla confezione, per evitare che diventino molli una volta raffreddate. Dopo la scolatura, la pasta viene disposta su una teglia ben distanziata, lasciata a temperatura ambiente per raffreddarsi in modo uniforme.

Il condimento è semplice e costruito intorno a ingredienti freschi e genuini: due vasetti di tonno sott’olio scolato, 200 grammi di fagiolini verdi, già lessati e tagliati, e una patata bollita, ridotta in cubetti. Elementi che insieme creano un equilibrio tra sapidità, croccantezza e morbidezza. Il tutto è completato da 300 grammi di pomodorini datterini, che possono essere tagliati o lasciati interi, e 50 grammi di olive verdi denocciolate, che danno un accento più deciso. L’olio extravergine di oliva e un pizzico di sale e pepe chiudono la preparazione. L’aggiunta di erbe aromatiche fresche, come basilico, origano e prezzemolo, dà al piatto un profumo estivo immediatamente riconoscibile.

Personalizzazioni semplici e idee per servire

Una volta assemblati gli ingredienti in una ciotola capiente, la pasta va mescolata con delicatezza e lasciata riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. Il freddo consente ai sapori di amalgamarsi meglio e alla pasta di assorbire il condimento senza perdere consistenza. Prima di servire si può aggiungere un altro filo d’olio crudo per valorizzare gli aromi.

Questa ricetta si presta a infinite variazioni. È possibile aggiungere formaggi a cubetti come mozzarella o feta, oppure inserire acciughe, capperi o peperoni per dare una spinta in più. Anche eventuali avanzi di verdure cotte trovano spazio in questa preparazione, rendendola una scelta sostenibile. Ogni modifica può trasformare il piatto in una nuova combinazione di sapori, rendendo la pasta fredda non solo un piatto pronto da mangiare, ma anche un’idea da reinventare ogni volta.

La pasta fredda proposta da Persegani non è solo una ricetta utile nei giorni più caldi, ma un vero alleato in cucina per chi cerca equilibrio tra tempo, gusto e praticità. La facilità con cui può essere preparata in anticipo, la possibilità di adattarla agli ingredienti disponibili e il risultato sempre gradevole al palato, la rendono un must estivo da tenere sempre a portata di mano.