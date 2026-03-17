Sui social basta spesso una ricetta semplice ma fatta bene per conquistare migliaia di persone. È quello che succede anche con le preparazioni condivise dallo chef Alessandro Santarelli, che nel suo profilo propone piatti alla portata di tutti, spiegati in modo diretto e senza complicazioni.

La filosofia è chiara: ingredienti semplici, pochi passaggi e tanto gusto. Nei suoi video lo chef mostra come realizzare piatti che sembrano usciti dalla cucina di casa, ma con piccoli accorgimenti da professionista che fanno davvero la differenza.

La ricetta pubblicata in questo video segue proprio questa idea: un piatto facile, veloce da preparare e perfetto quando si vuole portare in tavola qualcosa di buono senza passare ore ai fornelli.

Ingredienti

800 gr di latte

20 gr di burro

400 gr di farina 00

1 cucchiaino di sale

PER IL RIPIENO

aglio

olio

salsa di pomodoro

origano

mozzarella

PER LA PANATURA

farina

uova

pangrattato

Videoricetta dei sofficioni di Alessandro Santarelli

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Un piatto semplice che funziona sempre

La cosa che colpisce delle ricette di Alessandro Santarelli è proprio la loro immediatezza. Non servono tecniche complicate o ingredienti difficili da trovare: basta seguire i passaggi mostrati nel video per ottenere un piatto gustoso e ben equilibrato.

È il tipo di cucina che sui social funziona molto perché racconta la parte più autentica della gastronomia italiana, fatta di semplicità, buon senso e ingredienti che tutti abbiamo già in cucina.

E alla fine è proprio questo il segreto: trasformare pochi elementi in qualcosa che viene voglia di rifare subito anche a casa.