Al giorno d’oggi il benessere metabolico è sempre più al centro dell’attenzione, perciò mantenere la glicemia stabile rappresenta un obiettivo fondamentale per prevenire picchi insulinici, fame improvvisa e cali energetici. Tra le soluzioni alimentari più efficaci e semplici da preparare, emergono le crepes all’acqua, un’opzione proteica a basso impatto glicemico, ideali per colazioni e spuntini salutari.

Crepes all’acqua: una ricetta proteica e ipocalorica per il controllo della glicemia

La ricetta base delle crepes all’acqua prevede l’utilizzo di soli due ingredienti: acqua e farina, con un apporto calorico ridotto (circa 128 kcal per 100 grammi). Questa semplicità consente di mantenere la glicemia stabile, evitando l’assunzione di zuccheri semplici e grassi dannosi spesso presenti in dolci tradizionali. Il risultato è una preparazione versatile e neutra, che si presta a numerose personalizzazioni con ripieni ricchi di fibre e proteine, come creme spalmabili proteiche, marmellate senza zucchero, frutta fresca o burro di frutta secca.

Questa formula è particolarmente adatta a diverse categorie di persone, tra cui chi segue diete ipocaloriche o chetogeniche moderate, chi soffre di insulino-resistenza o sindrome metabolica, chi desidera perdere peso mantenendo una sensazione di sazietà e chi cerca un’alternativa senza glutine utilizzando farine alternative come quelle di riso o avena.

Le crepes all’acqua possono essere preparate con farine diverse, tra cui farina integrale, di avena, farro o riso, per rispondere a esigenze specifiche come la dieta senza glutine. La loro versatilità si estende anche alle varianti dolci e salate, che permettono di adattare la ricetta a gusti e necessità personali. Le dosi della ricetta sono per circa 3 crepes.

Ingredienti

60 ml di acqua

40 g di farina

Preparazione

Si inizia mescolando farina e acqua, fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi. Dopo un breve riposo di 2-3 minuti, si passa alla cottura in una padella antiaderente leggermente unta, distribuendo l’impasto in modo uniforme per formare dischi sottili. Ogni crepe cuoce circa 1-2 minuti per lato, fino a doratura. Il risultato è un alimento leggero ma saziante, che può essere preparato in anticipo e conservato in frigorifero per due giorni o congelato per un uso successivo, facilitando così la gestione dei pasti settimanali.

Consigli e varianti

Per chi desidera una versione più ricca, la preparazione classica delle crepes dolci prevede l’uso di uova, latte e burro, ma con un aumento dell’apporto calorico e del contenuto di zuccheri e grassi. Le crepes all’acqua rappresentano quindi una valida alternativa più leggera e funzionale al controllo glicemico.

Inoltre, la pastella può essere arricchita con proteine in polvere o semi, per incrementare ulteriormente il valore nutrizionale. Il riposo dell’impasto è consigliato per migliorare la lavorabilità e la morbidezza delle crepes, mentre la cottura in padella antiaderente garantisce un risultato uniforme e senza aggiunta eccessiva di grassi.