La tortilla è una classica frittata di patate che in Spagna rappresenta uno dei piatti più diffusi. Viene solitamente servita anche nei locali per accompagnare il classico aperitivo. Sono tante le versioni della tortilla: c’è chi la preferisce con la cipolla e chi, invece, la preferisce con le verdure come zucchine e peperoni. Ci sono, poi, anche quelli che la mangiano con il formaggio.

La versione più famosa, tuttavia, è sicuramente quella con le cipolle: un’ottima tortilla dev’essere croccante fuori e morbida dentro e per ottenere tale risultato è necessario seguire dei passaggi ben precisi. Per regalare al pubblico italiano un po’ di clima spagnolo, Barbara Agosti, nella puntata di E’ sempre mezzogiorno del 25 settembre 2025, ha mostrato una sua versione e il risultato è davvero straordinario.

La ricetta della tortilla di patate con cipolle che conquisterà tutti

Barbara Agosti, maestra delle uova, al pubblico di E’ sempre mezzogiorno, ha mostrato come preparare un’ottima tortilla di patate e cipolla. Gli ingredienti per preparare questo piatto delizioso che potete servire come piatto unico essendoci sia uova che patate ma anche come contorno per una cena o per accompagnare un gustosto aperitivo, sono:

8 uova

500 g patate

200 g cipolla bianca

olio di semi

sale

pepe

2 uova sode

100 g yogurt greco

1 cucchiaio di paprika

mezzo limone

olio

sale e pepe

100 g misticanza

4 pomodori

10 datterini

Come prima cosa, preparate la salsa mettendo in un bicchiere le uova sode, lo yogurt greco, la paprika, il succo di mezzo limone, sale, pepe e olio. Frullate il tutto fino ad ottenere un compone denso e omogeneo. A questo punto passate alla preparazione delle patate: dopo averle pelate e lavate, tagliatele a cubetti e friggeteli in olio profondo fino ad ottenere la doratura desiderata.

In padella, fate stufare la cipolla affettata sottile con un generoso filo d’olio (servono almeno 15 minuti). In una ciotola, poi, unite le patate e le cipolle a cui, poi, aggiungete le uova sbattute separatamente in precedenza. Salate, pepate e mescolate.

A questo punto, siete pronti per la fase finale di questo piatto: scaldate una padella con un filo d’olio al cui interno va versato il composto di uova, patate e cipolla. Coprite e fate cuocere dolcemente per girarla, con l’aiuto di un piatto, quando si sarà cotta da un lato.

Servite il tutto con un’insalata di pomodori e la salsa per sentire il gusto della Spagna e servire un piatto saporito e gustoso che conquisterà tutti.