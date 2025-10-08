Ernst Knam è un pasticciere e personaggio televisivo tedesco naturalizzato italiano che si è fatto conoscere anche grazie ad alcuni programmi televisivi. Il pubblico italiano ha scoperto il talento di Knam prima con il programma “Il re del cioccolato” trasmesso da Real Time e, successivamente, diventando giudice di Bake Off Italia dando consigli ai pasticceri amatoriali ma anche mostrando come si preparano alcuni dolci che rappresentano la base della pasticceria italiana.

Per poter gustare i dolci preparati da Knam, è possibile recarsi a Milano dove dal 1992 è presente la pasticceria del re del cioccolato che, tuttavia, oggi, vende i suoi meravigliosi dolci anche online. Alcune ricette di Knam, tuttavia, possono essere riprodotte anche a casa.

Basta, infatti, acquistare tutti gli ingredienti e avere un po’ di dimestichezza per preparare una gustosa torta al cioccolato dal gusto davvero unico.

La torta al cioccolato di Ernst Knam: facile e super gustosa

Devi preparare una torta speciale per un compleanno o un’occasione particolare? La torta al cioccolato di Ernst Knam è una vera meraviglia e, al di là di ciò che sembra, è davvero facile da preparare.

Gli ingredienti per la frolla integrale sono:

250g di farina 00

250 g di farina di farro integrale

250 g di zucchero di canna

130 g di acqua

70 g di olio di semi ( io riso)

70 g di olio extravergine

12 g di backing

½ baccello di vaniglia

Gli ingredienti della ganache al cioccolato:

200 g di panna di soia

280 g di cioccolato fondente 60%

Farcitura :confettura lamponi 130 g e lamponi freschi

Per preparare la torta al cioccolato di Ernst Knam, bisogna sciogliere lo zucchero nell’acqua mescolando bene unendo successivamente l’olio, le farine e il lievito setacciati e la vaniglia. Amalgamate bene gli ingredienti, impastate e lavorate fino ad ottenere un panetto morbido e liscio. Dopo aver formato una palla, avvolgetela nella pellicola trasparente e lasciatela riposare in frigo per almeno quattro ore.

Trascorso il tempo necessario, stendete l’impasto e posizionatelo su una teglia per crostata. Lasciate riposare così la frolla in frigorifero per almeno altri trenta minuti e poi fate cuocere in forno caldo a 180°C per circa 20/25 minuti.

Nel frattempo, spezzate il cioccolato e mettetelo in una ciotola. Portate a bollore la panna e versatela sul cioccolato. Mescolate bene fino ad ottenere una crema liscia e omogenea versando poi la crema nel guscio della frolla. Lasciate riposare in frigo per un’ora prima di servire il dolce.

Si tratta di una torta davvero gustosissima e facile da preparare che sicuramente lascerà a bocca aperta i vostri ospiti.